Bangladesh Election: बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी को, कई सुधार प्रस्तावों पर उसी दिन होगा रेफरेंडम

मुहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश में फरवरी में “ऐतिहासिक” चुनाव होंगे. अब चुनाव आयोग ने 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन कराएगा.

Bangladesh Election
बांग्लादेश के ढाका में लोग टीवी पर बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ए.एम.एम. नासिर उद्दीन का देश के नाम भाषण देख रहे हैं. (AP)
Published : December 12, 2025 at 1:50 PM IST

ढाका/नई दिल्ली: Bangladesh Election: बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होंगे. इस तरह से अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद यह पहला चुनाव होगा.

चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) AMM नासिर उद्दीन ने गुरुवार को देश के नाम एक संबोधन में कहा, "वोटिंग 12 फरवरी, 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी."

चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाले नेशनल कंसेंसस कमीशन के कई सुधार प्रस्तावों पर जनता की राय जानने के लिए वोटिंग वाले दिन एक रेफरेंडम भी होगा.

यह घोषणा CEC नासिर उद्दीन की प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात के एक दिन बाद हुई. उन्होंने, उन्हें आम चुनाव "स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक" तरीके से कराने के लिए "पूरा सपोर्ट और सहयोग" का भरोसा दिया.

CEC ने चुनाव और रेफरेंडम को सफल बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों, उम्मीदवारों और वोटरों से "ईमानदारी से हिस्सा लेने और एक्टिव सहयोग" करने की अपील की. ​​पिछले आम चुनाव जनवरी 2024 में हुए थे. हसीना ने विवादों और बड़ी पार्टियों के बॉयकॉट से घिरे चुनाव जीते थे.

हसीना की जीत के 6 महीने बाद, उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. हिंसक सड़क प्रदर्शनों की वजह से हसीना को 5 अगस्त, 2024 को भारत जाना पड़ा. तीन दिन बाद, यूनुस ने अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर का पद संभाला. अंतरिम सरकार ने एंटी-टेररिज्म कानून के तहत हसीना की अवामी लीग की सभी एक्टिविटी पर बैन लगा दिया है.

78 साल की हसीना को पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए बड़े विद्रोह के दौरान किए गए "इंसानियत के खिलाफ अपराधों" के लिए दोषी ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है. वह भारत में रह रही हैं.

उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी पार्टी के बिना चुनाव कराना और बंटवारे के "बीज बोना" होगा, और उनके बहुत सारे सपोर्टर वोटिंग से दूर रहेंगे. गुरुवार को अपने X हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में, अवामी लीग ने "गैर-कानूनी सरकार के गैर-कानूनी चुनाव आयोग" द्वारा घोषित चुनाव शेड्यूल को खारिज कर दिया.

AL ने कहा, "अब यह साफ है कि अभी की कब्जा करने वाली अथॉरिटी पूरी तरह से एकतरफा है, और उनके कंट्रोल में एक सही और नॉर्मल माहौल बनाना नामुमकिन है, जहां ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रैलिटी और लोगों की मर्जी दिखाई दे सके."

इसने पार्टी पर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटाने, हसीना और दूसरे नेशनल लीडर्स के खिलाफ सभी "गढ़े हुए केस" वापस लेने, सभी पॉलिटिकल कैदियों को बिना शर्त रिहा करने और एक न्यूट्रल केयरटेकर सरकार बनाने की मांग की, ताकि आजाद और पार्टिसिपेटरी चुनाव हो सकें.

न्यूयॉर्क की ह्यूमन राइट्स वॉच ने अवामी लीग पर बैन को "कठोर" बताया है. गंभीर रूप से बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सबसे आगे चल रही है, और अवामी लीग की गैरमौजूदगी में उसकी कभी की साथी रही जमात-ए-इस्लामी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है.

दोनों पार्टियों ने 300 सीटों वाली संसद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर दी है. BNP के सेक्रेटरी-जनरल मिर्जा फलहरुल इस्लाम आलमगीर ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन, तारिक रहमान, लंदन में 17 साल के देश निकाला के बाद "बहुत जल्द" बांग्लादेश लौटेंगे.

उन्होंने कहा, "जिस दिन हमारे नेता बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेंगे, पूरे देश को उनकी मौजूदगी महसूस होनी चाहिए." जमात, जो बांग्लादेश की 1971 की आजादी का विरोध कर रही थी, एक तरह से सुनसान हालत में थी और पिछली सरकार के हटने से कुछ दिन पहले ही उस पर बैन लगा दिया गया था, अब शफीकुर रहमान की लीडरशिप में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद और भी जोर-शोर से फिर से उभरी है.

इस साल फरवरी में बनी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP), स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (SAD) का एक पॉलिटिकल ग्रुप है, जिसने पिछले साल हिंसक सड़क आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिससे हसीना को हटना पड़ा था. NCP ने राइट-विंग जमात-ए-इस्लामी की ब्रांच, अमर बांग्लादेश (AB) पार्टी और राष्ट्र गीतकार आंदोलन के साथ मिलकर 'गोनोतांत्रिक संगीतकार जोते' नाम का एक अलायंस बनाया है.

यूनुस ने बार-बार कहा है कि बांग्लादेश फरवरी में अपने “ऐतिहासिक” चुनाव देखेगा. यूनुस ने बुधवार को जमीनी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "यह एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है. अगर हम इसे ठीक से पूरा कर पाए, तो अगला चुनाव का दिन लोगों के लिए भी ऐतिहासिक बन जाएगा."

चुनाव शेड्यूल के मुताबिक, नॉमिनेशन पेपर जमा करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर है, और नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगी. नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है. उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 21 जनवरी को पब्लिश की जाएगी. चुनाव कैंपेन 22 जनवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी को सुबह 7:30 बजे तक चलेगा.

