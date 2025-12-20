बांग्लादेश में मारे गए युवा नेता हादी का कड़ी सुरक्षा के बीच होगा अंतिम संस्कार
अशांति के बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश में युवा नेता का कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार होगा.
By PTI
Published : December 20, 2025 at 11:56 AM IST
ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश में जाने-माने युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत से देश में फैली अशांति के बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस विंग ने घोषणा की है कि जनाजे की नमाज दोपहर 2 बजे नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में होगी.
बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद एक दिन का राजकीय शोक भी मनाया जा रहा है. हादी पिछले साल छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के खास नेताओं में से एक थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार चली गई थी. वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में भी उम्मीदवार थे.
इंकलाब मंच के प्रवक्ता हादी को 12 दिसंबर को नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी, जब वह सेंट्रल ढाका के बिजॉयनगर इलाके में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहे थे. सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं गुरुवार देर रात उनकी मौत की घोषणा के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में रात भर हंगामा हुआ.
शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इंकलाब मंच ने कहा, "परिवार की इच्छा पर, हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाने और कल जुहर के बाद मानिक मिया एवेन्यू में उनके जनाजे की नमाज पढ़ने का फैसला लिया गया है." पार्टी ने यह भी घोषणा की कि शव को पब्लिक में नहीं दिखाया जाएगा, और लोगों से अनुरोध किया गया कि वे व्यवस्था बनाए रखते हुए हादी के लिए प्रार्थना करें.
ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है और पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
सरकार ने इलाके में ड्रोन उड़ाने पर भी बैन लगा दिया है और जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, उनसे कहा गया है कि वे कोई बैग या भारी सामान न ले जाएं.
bdnews24.com न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि खेजुर बागान क्रॉसिंग से मानिक मिया एवेन्यू तक ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है.
देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग शुक्रवार को शोक जुलूस के तौर पर शाहबाग में इकट्ठा हुए, जबकि शनिवार सुबह से ही मानिक मिया एवेन्यू में लोग पहुंचने लगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ने की उम्मीद है.
सरकारी BSS न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकीय शोक के तहत, राजधानी में सेक्रेटेरिएट समेत सरकारी ऑफिसों में राष्ट्रीय झंडे आधे झुके रहे.
देश के कई हिस्सों में गुरुवार रात हमले और तोड़फोड़ हुई. इसमें चटगांव में असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर पत्थर फेंकना, बड़े अखबारों के ऑफिस पर हमले और बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ शामिल है. यह सब चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के हादी की मौत की पुष्टि करने के तुरंत बाद हुआ.
अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को नागरिकों से "फ्रिंज एलिमेंट्स" की हिंसा का विरोध करने की अपील की, क्योंकि हादी का शव सिंगापुर से राजधानी में नई अशांति के बीच यहां पहुंचा था.
हादी का पार्थिव शरीर भारी सुरक्षा के बीच बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से लोकल टाइम के हिसाब से शाम करीब 6 बजे हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (HSIA) पहुंचा.
फ्लाइट की लैंडिंग के बाद, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में हादी के फॉलोअर्स एयरपोर्ट से शाहबाग तक सड़क के दोनों ओर उन्हें लेने के लिए लाइन में खड़े दिखे. इससे पहले कि उनके ताबूत को, जो राष्ट्रीय झंडे में लिपटा हुआ था, एक पब्लिक मीटिंग के लिए ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद लाया गया.
पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने आरोप लगाया है कि अशांति बांग्लादेश को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है.
