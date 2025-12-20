ETV Bharat / international

बांग्लादेश में मारे गए युवा नेता हादी का कड़ी सुरक्षा के बीच होगा अंतिम संस्कार

शरीफ उस्मान हादी का कड़ी सुरक्षा के बीच होगा अंतिम संस्कार ( AP )

ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश में जाने-माने युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत से देश में फैली अशांति के बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस विंग ने घोषणा की है कि जनाजे की नमाज दोपहर 2 बजे नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में होगी.

बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद एक दिन का राजकीय शोक भी मनाया जा रहा है. हादी पिछले साल छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के खास नेताओं में से एक थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार चली गई थी. वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में भी उम्मीदवार थे.

इंकलाब मंच के प्रवक्ता हादी को 12 दिसंबर को नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी, जब वह सेंट्रल ढाका के बिजॉयनगर इलाके में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहे थे. सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं गुरुवार देर रात उनकी मौत की घोषणा के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में रात भर हंगामा हुआ.

शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इंकलाब मंच ने कहा, "परिवार की इच्छा पर, हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाने और कल जुहर के बाद मानिक मिया एवेन्यू में उनके जनाजे की नमाज पढ़ने का फैसला लिया गया है." पार्टी ने यह भी घोषणा की कि शव को पब्लिक में नहीं दिखाया जाएगा, और लोगों से अनुरोध किया गया कि वे व्यवस्था बनाए रखते हुए हादी के लिए प्रार्थना करें.

ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है और पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

सरकार ने इलाके में ड्रोन उड़ाने पर भी बैन लगा दिया है और जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, उनसे कहा गया है कि वे कोई बैग या भारी सामान न ले जाएं.

bdnews24.com न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि खेजुर बागान क्रॉसिंग से मानिक मिया एवेन्यू तक ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है.