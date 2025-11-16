ETV Bharat / international

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, अवामी लीग का दो दिनों का बंद का आह्वान

उन्होंने आगे कहा, '1971 में देश के लिए लड़ने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मुझे बांग्लादेश के लोगों को हुई असुविधा के लिए बहुत दुख है. पिछला साल बहुत कठिन था. हमें उम्मीद है कि 2026 के चुनाव बांग्लादेश के लोगों को नई उम्मीद देंगे. हमारा उद्देश्य अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है. सबसे बढ़कर हमें इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थिति के लिए एकजुट होना चाहिए.'

हम इस स्थिति को लेकर बहुत डरे हुए हैं. हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे. लोग शांतिपूर्वक मतदान करेंगे. एक निर्वाचित सरकार सभी समस्याओं जैसे व्यापार, सामाजिक मुद्दे, कानून और व्यवस्था का समाधान कर सकेगी. ये वर्तमान में बहुत खराब स्थिति में हैं.'

व्यापारिक नेताओं ने राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है तथा आशा व्यक्त की है कि आगामी आम चुनाव देश में स्थिरता बहाल करने में सहायक होंगे. बांग्लादेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) के पूर्व अध्यक्ष काजी मोनिरुज्जमां ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह कोई बहुत आरामदायक स्थिति नहीं है.

फैसले से पहले बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग ने रविवार सुबह से पूरे देश में दो दिन के बंद की घोषणा की है. इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है. राजधानी ढाका में यातायात अपेक्षाकृत कम रहा है, जबकि कुछ इलाकों में पटाखों के फटने की खबरें आई.

ढाका: बांग्लादेश ने शटडाउन से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी है क्योंकि बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है. यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों से संबंधित है. शेख हसीना ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है.

मोनिरुज्जमां ने पड़ोसी देश भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा, 'भारत ने 1971 में हमारी मदद की थी और एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मैंने वहीं प्रशिक्षण लिया था. हमें अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हुए भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है. एक बड़े पड़ोसी के तौर पर भारत हमारी भावनाओं का सम्मान करेगा और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमारे संबंध अच्छे रहेंगे.'

परिधान उद्योग पर टिप्पणी करते हुए, मोनिरुज्जमां ने कहा, 'हमें परिधान उद्योग पर गर्व है. यह लंबे समय से चल रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति अस्थिर है. किसी भी तरह की अशांति उद्योग को नुकसान पहुँचाएगी और विदेशी खरीदारों का विश्वास उठ सकता है. यह क्षेत्र बांग्लादेश की अधिकांश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और कई लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार देता है. यदि उद्योग को संरक्षित नहीं किया गया, तो इससे सामाजिक अशांति और आर्थिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं.'

अल्पसंख्यकों के बारे में उन्होंने कहा, 'एक इंसान के तौर पर मैं अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के भेदभाव में विश्वास नहीं करता. हम सभी बांग्लादेशी हैं और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.' जब से नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है, पार्टी नेता अज्ञात स्थानों से सोशल मीडिया के जरिए कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं और साथ ही ऑनलाइन भी सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं.

जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया. 5 अगस्त, 2024 को वह भागकर भारत आ गईं और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1,400 लोग मारे गए होंगे.

शेख हसीना प्रशासन ने शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की थी. इस न्यायाधिकरण ने पहले हसीना के कार्यकाल के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपी जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं पर मुकदमा चलाया था.