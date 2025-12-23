ETV Bharat / international

बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब, भारत से क्या ये आग्रह

ढाका: बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुयी बर्बर हत्या के विरोध में भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को भारत में बांग्लादेशी मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया.

प्रोथोमालो डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया. राजनयिक सूत्रों ने इस मामले की पुष्टि की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों के मुताबिक, वर्मा को नई दिल्ली और कोलकाता समेत भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद बांग्लादेश मिशन के आसपास की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए बुलाया गया था.

डिप्लोमैटिक सूत्रों ने बताया कि वर्मा से भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद बांग्लादेश मिशन की सिक्योरिटी को मजबूत करने का अनुरोध किया गया है. पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार है जब वर्मा को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। अंतरिम सरकार के समय में अलग-अलग घटनाओं को लेकर पड़ोसी देश के राजदूत को कम से कम छह बार बुलाया जा चुका है. आज से पहले, वर्मा को 14 दिसंबर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उस मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी पर हमला करने वाले हमलावरों को भारत भागने से रोकने के लिए भारत से मदद मांगी गई थी.

भारत में विरोध प्रदर्शन

बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुई बर्बर हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं एवं समर्थकों के साथ सोमवार को यहां बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया.

अधिकारी ने निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली का नेतृत्व किया, जहां लगभग 2,000 लोग एकत्र हुए तथा पड़ोसी देश में हुई हत्या की बर्बर घटना की निंदा की और प्रदर्शन किया. बांग्लादेश के मयमनसिंह में 18 दिसंबर की रात दीपू दास की पीटकर हत्या कर दी गयी और फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया था.