बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब, भारत से क्या ये आग्रह
बांग्लादेश ने मिशनों की सुरक्षा चिंताओं को लेकर भारतीय दूत को तलब किया है.
By PTI
Published : December 23, 2025 at 2:07 PM IST
ढाका: बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुयी बर्बर हत्या के विरोध में भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को भारत में बांग्लादेशी मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया.
प्रोथोमालो डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया. राजनयिक सूत्रों ने इस मामले की पुष्टि की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों के मुताबिक, वर्मा को नई दिल्ली और कोलकाता समेत भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद बांग्लादेश मिशन के आसपास की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए बुलाया गया था.
डिप्लोमैटिक सूत्रों ने बताया कि वर्मा से भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद बांग्लादेश मिशन की सिक्योरिटी को मजबूत करने का अनुरोध किया गया है. पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार है जब वर्मा को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। अंतरिम सरकार के समय में अलग-अलग घटनाओं को लेकर पड़ोसी देश के राजदूत को कम से कम छह बार बुलाया जा चुका है. आज से पहले, वर्मा को 14 दिसंबर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था.
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उस मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी पर हमला करने वाले हमलावरों को भारत भागने से रोकने के लिए भारत से मदद मांगी गई थी.
भारत में विरोध प्रदर्शन
बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुई बर्बर हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं एवं समर्थकों के साथ सोमवार को यहां बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया.
अधिकारी ने निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली का नेतृत्व किया, जहां लगभग 2,000 लोग एकत्र हुए तथा पड़ोसी देश में हुई हत्या की बर्बर घटना की निंदा की और प्रदर्शन किया. बांग्लादेश के मयमनसिंह में 18 दिसंबर की रात दीपू दास की पीटकर हत्या कर दी गयी और फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया था.
बांग्लादेश में अशांति पर क्या बोले असम सीएम
वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति की नयी लहर के मद्देनजर राज्य हाई अलर्ट पर है. शर्मा ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार बांग्लादेश के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है.
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने देखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है...बांग्लादेश में वर्तमान सत्ता में बैठे लोग पूर्वोत्तर भारत को अपने देश में शामिल करने की बात कर रहे हैं."
उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश से लोगों ने समय-समय पर असम में प्रवेश किया और राज्य ‘‘ऐसे लोगों से भरा पड़ा है." सरमा ने कहा, "हमें सतर्क रहना होगा और उस देश के घटनाक्रम पर पैनी नजर रखनी होगी."
उन्होंने पिछले सप्ताह दावा किया था कि "बांग्लादेशी तत्व’’ बार-बार यह कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत को पड़ोसी देश में मिला दिया जाना चाहिए, जो "गैरजिम्मेदाराना और खतरनाक" है तथा भारत इस पर चुप नहीं रहेगा. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा था,"भारत बहुत बड़ा देश है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. बांग्लादेश इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है?"
