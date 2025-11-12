ETV Bharat / international

बांग्लादेश ने हसीना की मीडिया से बातचीत पर भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के मीडिया से बातचीत करने पर बांग्लादेश ने गंभीर चिंता जताई और भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया.

Sheikh Hasina
शेख हसीना (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका : बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त को तलब किया और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुख्यधारा के भारतीय मीडिया के साथ बातचीत पर गंभीर चिंता व्यक्त की.

हसीना (78) पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गईं थीं। तब से उन पर कई मामले चल रहे हैं. हसीना के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने एक उच्चस्तरीय अज्ञात राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया, "विदेश मंत्रालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया और फरार प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुख्यधारा के भारतीय मीडिया से बातचीत करने की भारत सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने पर बांग्लादेश की गंभीर चिंता से औपचारिक रूप से अवगत कराया."

पिछले कुछ दिनों में, हसीना ने कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और भारतीय मीडिया संस्थानों को साक्षात्कार दिए हैं. समाचार एजेंसी के अनुसार, भारतीय राजनयिक से भारत को बांग्लादेश के इस अनुरोध से अवगत कराने को कहा गया है कि हसीना की मीडिया तक पहुंच तुरंत बंद की जाए.

यह पता चला है कि बांग्लादेश को बताया गया कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है और सरकार इसके कामकाज में दखल नहीं देती.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कथित तौर पर कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहीं हसीना को शरण देना और उन्हें बांग्लादेश में नफरत फैलाने एवं आतंकी कृत्यों की वकालत करने का मंच प्रदान करना दोनों देशों के बीच रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार नहीं है.

ये भी पढ़ें- जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई

TAGGED:

BANGLADESH FOREIGN MINISTRY
INDIAN DEPUTY HIGH COMMISSIONER
BANGLADESH POLITICS
BANGLADESH
SHEIKH HASINA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.