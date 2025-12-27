ETV Bharat / international

बांग्लादेश में हालात हो रहे बेकाबू, सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट में बाहरी लोगों का उत्पात, फेंके ईंट-पत्थर

बिना बुलाए बाहरी लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की, जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तब यह घटना हुई.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ANI

Published : December 27, 2025 at 9:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका (बांग्लादेश): भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक मशहूर बैंड जेम्स (नागर बाउल) के कॉन्सर्ट में भीड़ ने हमला कर दिया. यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं सालगिरह के जश्न के समापन वाले दिन हुआ. हालात को देखते हुए कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया गया. वहीं, इस हमले में करीब 25 लोगों के घायल होने की खबर मिली है.

जानकारी के मुताबिक कॉन्सर्ट शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे स्कूल कैंपस में शुरू होना था. जेम्स के स्टेज पर आने से ठीक पहले, बाहरी लोगों के एक ग्रुप ने कार्यक्रम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की. जब उन्हें अंदर जाने से मना किया गया, तो उन्होंने ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और स्टेज पर कब्जा करने की कोशिश की. फरीदपुर जिला स्कूल के स्टूडेंट्स ने हमले का विरोध किया, जिससे हमलावरों के मंसूबे सफल नहीं हो पाए.

रीयूनियन और कल्चरल प्रोग्राम सिर्फ रजिस्टर्ड पुराने और वर्तमान छात्रों के लिए आयोजित किया गया था. सिंगर जेम्स के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलते ही कई हजार बिना रजिस्ट्रेशन वाले बाहरी लोग घुसने की कोशिश करने लगे. जब ​​उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो वे पास के मुजीब रोड पर इकट्ठा हो गए. इसके बाद में, ऑर्गनाइजिंग कमिटी की तरफ़ से, बाहर दो प्रोजेक्टर लगाए गए. लेकिन, रात करीब 9:30 बजे, बाहरी लोगों ने दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश की. जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया, तो उन्होंने स्कूल की जगह और स्टेज की तरफ एक के बाद एक ईंट और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया.

जब सिक्योरिटी में तैनात लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे और भी ज्यादा उग्र हो गए. उनके फेंके गए ईंट और पत्थरों की वजह से 25 से 30 लोग घायल हो गए. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक रात करीब 10:00 बजे, ऑर्गनाइजिंग कमिटी के कन्वीनर मुस्तफ़िज़ुर रहमान शमीम ने अनाउंस किया कि खराब हालात को देखते हुए और फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश के बाद, यह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है.

इस मामले पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की पब्लिसिटी और मीडिया सब-कमेटी के कन्वीनर रजीबुल हसन खान ने कहा कि हमने जेम्स के कॉन्सर्ट को सफल बनाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमला किसने और क्यों किया. फरीदपुर जिला स्कूल के कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट्स ईंटों की चपेट में आने से घायल हो गए. उन्होंने आगे कहा कि पूरी स्थिति को देखते हुए, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा.

बता दें, दो दिन का एनिवर्सरी प्रोग्राम गुरुवार सुबह 10:00 बजे शुरू हुआ. यह बड़ा सेलिब्रेशन शुक्रवार रात को रैफल ड्रॉ, कल्चरल परफॉर्मेंस और जेम्स के बैंड परफॉर्मेंस के साथ खत्म होने वाला था. 1840 में बनी इस संस्था ने अपने 185 साल पूरे किए हैं.

पढ़ें: दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में फिर हुई मॉब लिंचिंग, एक और हिंदू शख्स की हत्या

बेगम खालिदा जिया के बेटे रहमान ने कहा, 'सभी को साथ आना होगा', हादी को लेकर कही ये बात

हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के गृह मामलों के विशेष सहायक खुदा बख्श का इस्तीफा

TAGGED:

JAMES CONCERT CANCELLED
FARIDPUR DHAKA
बैंड जेम्स का कॉन्सर्ट कैंसिल
BANGLADESH FARIDPUR
JAMES CONCERT CANCELLED BANGLADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.