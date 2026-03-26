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बांग्लादेश में पद्मा नदी में बस गिरने से 23 लोगों की मौत, कई घायल

राजबाड़ी: बांग्लादेश में एक बस के पद्मा नदी में गिर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई. आनन-फानन में बचाव अभियान चलाया गया. अंधेरा होने के चलते बचाव अभियान में बाधा पहुंची.

अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पुलिस इंस्पेक्टर रसेल मोल्लाह ने बुधवार को एएनआई को बताया कि बचाव अभियान रात होने के कारण रोक दिया गया और दिन की रोशनी में इसे फिर से शुरू किया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'हमने अब तक 23 शव बरामद किए हैं. हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी लापता हों और कुछ लोग बच गए हों. चूंकि अभी रात है, इसलिए बचाव अभियान कुछ हद तक रुका हुआ है, लेकिन एक संयुक्त बचाव अभियान जारी है, जिसमें विभिन्न बल फायर सर्विस, नौसेना, पुलिस और अन्य समूह बचाव कार्य कर रहे हैं. हालांकि अंधेरे के कारण अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन दिन की रोशनी में इसे फिर से शुरू किया जाएगा.'

दौलतदिया में फेरी टर्मिनल नंबर 3 के सामने शाम बुधवार लगभग 5:00 बजे एक यात्री बस पद्मा नदी में गिर गई. लगभग 40 यात्रियों को ले जा रही यह बस राजबाड़ी से ढाका जा रही थी. राजबाड़ी ढाका से 128 किलोमीटर दूर है. उस समय बस फेरी पर थी. फायर सर्विस की बचाव टीमें और गोताखोरों बचाव अभियान चलाया.