ETV Bharat / international

भारत को प्रधानमंत्री रहमान की नई दिल्ली यात्रा के लिए ‘अनुकूल माहौल’ बनाने की जरूरत है : बांग्लादेश

बांग्लादेश के पीएम प्रधानमंत्री तारिक रहमान. ( file photo-AP )

By PTI 2 Min Read

ढाका : बांग्लादेश ने रविवार को कहा कि वह चाहता है कि भारत प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई दिल्ली की प्रस्तावित यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनाए. स्थानीय अखबार ने अपनी खबर में यह जानकारी दी. ये टिप्पणी 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रहमान के नई दिल्ली दौरे को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच आई है. रहमान ने पिछले सप्ताह भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात की थी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग की थी. हालांकि, इस बात पर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई कि रहमान नई दिल्ली का दौरा करेंगे या नहीं. ‘डेली स्टार’ अखबार ने रविवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाहिदुल करीम के हवाले से कहा, ‘‘हमने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. हमारा मानना ​​है कि इस यात्रा के लिए उचित माहौल बनाने की जरूरत है.’’ समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24’ के अनुसार, ‘‘उचित माहौल’’ से करीम का इशारा हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग वाले मुद्दे की ओर था.