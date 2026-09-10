ETV Bharat / international

बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान का ब्रिक्स समिट में भारत आने से इनकार

ढाका : बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की इस सप्ताह भारत यात्रा की संभावना से इनकार करते हुए गुरुवार को कहा कि उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था और इसके बजाय बिम्सटेक अध्यक्ष को निमंत्रण दिया गया था.

ब्रिक्स संगठन के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में प्रभावशाली समूह के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उचित तरीके से आमंत्रित नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि रहमान को यह निमंत्रण प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सात देशों के संगठन बिम्सटेक के अध्यक्ष के रूप में दिया गया था.

जब कबीर से पूछा गया कि क्या रहमान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे तो उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी. उन्होंने कहा, ‘‘हम कैसे जाएं? क्या बांग्लादेश सरकार से किसी को आमंत्रित किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया. आपको किसने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था?’’

ब्रिक्स संगठन में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे. 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया और 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया.

कबीर ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा बहुपक्षीय नहीं हो सकती. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम द्विपक्षीय दौरों और चर्चाओं पर अधिक जोर दे रहे हैं.’’