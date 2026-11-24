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16 दिसंबर को लौटेंगी शेख हसीना? पूर्व PM को बांग्लादेश में किया जा सकता है गिरफ्तार

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ( फाइल फोटो) ( ANI )

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ढाका: बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 16 दिसंबर को लौटने के प्लान को खारिज कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि अगर वह वापस आने की कोशिश करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. हसीना ने ढाका सरकार से अपील की कि वह दिल्ली से नेशनल एयरलाइन, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से उनके एयर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करे और जरूरी यात्रा संबंधी दस्तावेज में मदद करे.

बांग्लादेश सरकार ने ढाका में विदेशी राजनयिकों को बताया है कि शेख हसीना की अवामी लीग ने आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी हैं. बांग्लादेश सरकार का कहना है कि अगर हसीना लौटने की कोशिश करती हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कोबिर ने ढाका में विदेशी राजनयिकों को सरकार की स्थिति और मौजूदा मुश्किल हालात के बारे में बताया. प्रेस ब्रीफिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की और सरकार के रुख के बारे में जानकारी दी.

कोबीर ने राजनयिकों को जानकारी देने के बाद पत्रकारों से कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया जाएगा (ANI) कोबीर ने राजनयिकों को जानकारी देने के बाद पत्रकारों से कहा, "शेख हसीना कोई आम यात्री नहीं हैं जो बस देश लौटने का फैसला कर लें. एक दोषी के तौर पर अगर वह वापस आती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा." 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने के उनके ऐलान के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने बांग्लादेश-भारत बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी है. बांग्लादेश में छात्रों के विद्रोह के बाद शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को भारत आ गई थीं. वह तब से भारत में ही हैं. उनके बयान से राजनीतिक टेंशन बढ़ गया है और सीमा के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि अधिकारी उनके लौटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का संकेत दे रहे हैं. कोबीर ने कहा कि इच्छा और असलियत एक जैसी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने आंदोलन के जरिए उन्हें (शेख हसीना) अस्वीकार कर दिया है. इसलिए बांग्लादेश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि अगर वह (शेख हसीना) आती हैं तो उन्हें हथकड़ी पहना दी जाएगी." बदलते हालात को देखते हुए कल विपक्ष समेत राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक हुई. शेख हसीना को बांग्लादेश लौटने से कैसे रोका जाए. इस पर चर्चा करने के लिए नेशनल सिटिजन पार्टी के नेताओं के साथ भी एक बैठक हुई, जिसका नेतृत्व इसके संयोजक ने किया.