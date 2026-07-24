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बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया इस्तीफा, शेख हसीना के पूर्व सहयोगी थे

त्यागपत्र संसद के अध्यक्ष हफीजुद्दीन अहमद को सौंपा दिया जाएगा, जो बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम संभालेंगे.

‘द डेली स्टार’ अखबार के मुताबिक, 76 वर्षीय नेता ने अपने इस्तीफे की वजह के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा, ‘‘मैं स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतों से जूझ रहा हूं.’’ वहीं राष्ट्रपति भवन ‘बंगभवन’ के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि शहाबुद्दीन के प्रतिनिधि उनका त्यागपत्र लेकर संसद के लिए निकल चुके हैं.

ढाका : बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से दो साल पहले ही शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया. शहाबुद्दीन अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पूर्व सहयोगी थे.

साथ ही प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जब तक संसद के अध्यक्ष को त्यागपत्र नहीं मिल जाता, मैं इस्तीफे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं कर सकता.’’

वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में भूमिका निभाने के अलावा और निचली अदालत के न्यायाधीश रहे शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी.

उनको देश की पिछली संसद ने सर्वोच्च पद के लिए चुना था और वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जो जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद भी अपने संवैधानिक पद पर बने हुए थे. हालांकि इन विरोध-प्रदर्शनों के बाद हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी. वहीं हसीना भारत चली गई थीं और पांच अगस्त 2024 से वहीं रह रही हैं.

कौन बनेगा बांग्लादेश के अगला राष्ट्रपति?

मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद अटकलें हैं कि कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं. उनका नाम शीर्ष संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहा है. हाल में ही ब्रिटेन में रहने वाले बांग्लादेशी पत्रकार जुल्करनैन साएर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार मौजूदा कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी को उत्तराधिकारी नामित कर सकती है.

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