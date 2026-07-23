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'बांग्लादेश के राष्ट्रपति के जल्द इस्तीफा देने की संभावना'

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ पूर्व पीएम शेख हसीना. ( file photo- X @DDNewslive )

ढाका : बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपने कार्यकाल की समाप्ति से लगभग दो साल पहले ही जल्द इस्तीफा देने की संभावना है. सूत्रों ने गुरुवार को यह दावा किया.

शहाबुद्दीन को पिछली संसद द्वारा देश के सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित किया गया था और वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्रों के हिंसक आंदोलन के काफी समय बाद भी अपने संवैधानिक पद पर बने हुए हैं.

छात्रों के आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी. इसके बाद हसीना भारत चली गई थीं और पांच अगस्त 2024 से वहीं रह रही हैं.

प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक वरिष्ठ नेता ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘उनके (शहाबुद्दीन) जल्द ही इस्तीफा देने की संभावना है.’’ उन्होंने हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी.

समाचार पत्र ‘प्रोथोम आलो’ ने एक उच्च पदस्थ सरकारी सूत्र के हवाले से कहा कि सरकार उन खबरों से नाराज है, जिनमें दावा किया गया था कि शहाबुद्दीन ने हाल में हसीना से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी.