हादी के हत्यारे का खास सुराग नहीं लगा पाई बांग्लादेश पुलिस

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि उनके पास जानेमाने युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने के बारे में कोई "खास जानकारी" नहीं है.

यह बात हादी की इंकलाब मंच पार्टी द्वारा शनिवार को अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के एक दिन बाद आई है. इसमें उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी में "साफ प्रोग्रेस" की मांग की गई है.

UNB न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को होम मिनिस्ट्री में एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) खांडेकर रफीकुल इस्लाम ने कहाकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ​​फैसल करीम मसूद का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसकी पहचान शूटिंग में शामिल गनमैन के तौर पर हुई है.

उन्होंने कहा, “हमारे पास फैसल की आखिरी लोकेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है. हमारी फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​इसे पाने के लिए काम कर रही हैं,” और कहा कि ऐसी कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं है, जिससे पता चले कि संदिग्ध देश छोड़कर चला गया है.

IGP ने चेतावनी दी कि क्रिमिनल अक्सर अपने ठिकाने के बारे में अफवाहें फैलाते हैं. इस्लाम ने यह भी कहा कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मर्डर से जोड़ने का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा, "हालांकि, सही डेटा इकट्ठा करने की कोशिशें चल रही हैं."