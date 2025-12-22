हादी के हत्यारे का खास सुराग नहीं लगा पाई बांग्लादेश पुलिस
बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि युवा नेता हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं है.
Published : December 22, 2025 at 9:24 AM IST
ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि उनके पास जानेमाने युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने के बारे में कोई "खास जानकारी" नहीं है.
यह बात हादी की इंकलाब मंच पार्टी द्वारा शनिवार को अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के एक दिन बाद आई है. इसमें उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी में "साफ प्रोग्रेस" की मांग की गई है.
UNB न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को होम मिनिस्ट्री में एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) खांडेकर रफीकुल इस्लाम ने कहाकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां फैसल करीम मसूद का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसकी पहचान शूटिंग में शामिल गनमैन के तौर पर हुई है.
उन्होंने कहा, “हमारे पास फैसल की आखिरी लोकेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है. हमारी फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियां इसे पाने के लिए काम कर रही हैं,” और कहा कि ऐसी कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं है, जिससे पता चले कि संदिग्ध देश छोड़कर चला गया है.
IGP ने चेतावनी दी कि क्रिमिनल अक्सर अपने ठिकाने के बारे में अफवाहें फैलाते हैं. इस्लाम ने यह भी कहा कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मर्डर से जोड़ने का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा, "हालांकि, सही डेटा इकट्ठा करने की कोशिशें चल रही हैं."
डिटेक्टिव ब्रांच (DB) चीफ शफीकुल इस्लाम ने कहा कि पहली नजर में, मर्डर पॉलिटिकल वजह से हुआ लगता है, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल मकसद नहीं लग रहा था. हालांकि, उन्होंने कहा, “हम सभी मुमकिन एंगल से जांच कर रहे हैं.” हादी, पिछले साल छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के एक जाने-माने नेता थे, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को हटाना पड़ा था. वे 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार थे.
32 साल के इंकलाब मंच के प्रवक्ता को 12 दिसंबर को सेंट्रल ढाका के बिजॉयनगर इलाके में एक चुनाव कैंपेन के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी. गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
उनकी मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ हुई, जिसमें गुरुवार को चटगाँव में असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर पत्थर फेंकना भी शामिल है.
हादी को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका यूनिवर्सिटी मस्जिद के पास नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास सुपुर्द-ए-खाक किया गया.
