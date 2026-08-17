ETV Bharat / international

बांग्लादेश के पीएम भारत आएंगे या नहीं, 'शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अटकी बात'

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ( IANS )

नई दिल्ली : बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने चुनौतियों को लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा बताते हुए कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मतभेदों को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा "बहुत जल्द" होना चाहिए. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे पर अनिश्चितता बनी हुई है. यह अनिश्चितता ढाका की ओर से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के कारण दोनों देशों के रिश्तों में आई नई खटास की वजह से है. ढाका में आयरलैंड के कॉन्सल मसूद जमील खान और उनकी पत्नी केट जारो खान द्वारा आयोजित स्वागत भोज में बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा कि बांग्लादेश और भारत दो संप्रभु देश हैं और वे न केवल सीमा साझा करते हैं बल्कि "एक सपना भी साझा करते हैं." त्रिवेदी ने कहा, "हमारी अपनी चुनौतियां हैं. इसमें कोई शक नहीं है. और अगर चुनौतियां नहीं हैं, तो वह लोकतंत्र नहीं है." उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने में बातचीत के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "मुद्दों को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, और मुझे बहुत उम्मीद है." उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री रहमान का भारत दौरा "बहुत जल्द" होगा. त्रिवेदी का यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम के उस बयान के कुछ घंटों बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर दोनों देशों के अधिकारी कई हफ़्तों से संपर्क में हैं, लेकिन इस यात्रा के लिए "अनुकूल माहौल" बनाने की जरूरत है. रहमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को "जनता से जुड़े नेता" बताते हुए उन्होंने कहा कि जब ये दोनों नेता मिलेंगे और बातचीत करेंगे, तो कोई भी मुद्दा अनसुलझा नहीं रहेगा.