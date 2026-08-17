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बांग्लादेश के पीएम भारत आएंगे या नहीं, 'शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अटकी बात'

हाईकमिश्नर ने कहा, बातचीत से मुद्दों को सुलझाएंगे, शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अटकी बात.

Tariq Rehman
बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 12:35 PM IST

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नई दिल्ली : बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने चुनौतियों को लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा बताते हुए कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मतभेदों को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा "बहुत जल्द" होना चाहिए.

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे पर अनिश्चितता बनी हुई है. यह अनिश्चितता ढाका की ओर से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के कारण दोनों देशों के रिश्तों में आई नई खटास की वजह से है.

ढाका में आयरलैंड के कॉन्सल मसूद जमील खान और उनकी पत्नी केट जारो खान द्वारा आयोजित स्वागत भोज में बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा कि बांग्लादेश और भारत दो संप्रभु देश हैं और वे न केवल सीमा साझा करते हैं बल्कि "एक सपना भी साझा करते हैं."

त्रिवेदी ने कहा, "हमारी अपनी चुनौतियां हैं. इसमें कोई शक नहीं है. और अगर चुनौतियां नहीं हैं, तो वह लोकतंत्र नहीं है." उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने में बातचीत के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "मुद्दों को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, और मुझे बहुत उम्मीद है."

उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री रहमान का भारत दौरा "बहुत जल्द" होगा. त्रिवेदी का यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम के उस बयान के कुछ घंटों बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर दोनों देशों के अधिकारी कई हफ़्तों से संपर्क में हैं, लेकिन इस यात्रा के लिए "अनुकूल माहौल" बनाने की जरूरत है. रहमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को "जनता से जुड़े नेता" बताते हुए उन्होंने कहा कि जब ये दोनों नेता मिलेंगे और बातचीत करेंगे, तो कोई भी मुद्दा अनसुलझा नहीं रहेगा.

साथ ही, त्रिवेदी ने यह भी माना कि दो संप्रभु देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं और उन्हें अपने-अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए जगह की जरूरत होती है. उन्होंने कहा, "हमें अपनी जगह चाहिए. हमारे बीच मतभेद हैं. हमारी अपनी दलीलें हैं. यह ठीक है. मेरा मकसद भारत और बांग्लादेश के बीच एक सुनहरा दौर लाना है."

त्रिवेदी ने कहा कि साझा लक्ष्य लोगों की गरिमा और आपसी सम्मान सुनिश्चित करना होना चाहिए, न केवल इन दोनों देशों में बल्कि पूरी दुनिया में. उन्होंने कहा, "और हम इसी के लिए कोशिश करते हैं." 5 अगस्त को नई दिल्ली से हसीना की वर्चुअल मीडिया बातचीत के बाद रिश्तों में आई हालिया खटास के बीच रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा का मुद्दा अहम हो गया है.

बांग्लादेश ने इस मीडिया बातचीत पर नाराजगी जताई और कहा कि इस कार्यक्रम से वहां के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों पर बुरा असर पड़ सकता है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हसीना से जुड़े मीडिया कार्यक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और वह उस मंच पर बांग्लादेश सरकार के बारे में कही गई किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है. अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और वह भारत भाग गईं. नवंबर 2025 में, बांग्लादेश की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कथित "मानवता के खिलाफ अपराधों" के लिए उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। तब से ढाका भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि नई दिल्ली का कहना है कि प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच लागू कानूनों और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है.

ये भी पढ़ें : भारत को प्रधानमंत्री रहमान की नई दिल्ली यात्रा के लिए ‘अनुकूल माहौल’ बनाने की जरूरत है : बांग्लादेश

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