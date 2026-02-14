बीएनपी की जीत लोकतंत्र के लिए कुर्बानी देने वालों को समर्पित, बोले तारिक रहमान
बीएनपी गठबंधन ने चुनाव में 212 सीटें जीतीं, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिलीं.
Published : February 14, 2026 at 6:23 PM IST
ढाका: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने वाले तारिक रहमान ने शनिवार को अपनी जबरदस्त चुनावी जीत उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने लोकतंत्र के लिए कुर्बानी दी. उन्होंने देश में 2024 के विद्रोह के बाद हुए चुनाव के बाद लोगों से एकता की अपील की.
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के 60 साल के चीफ रहमान सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. गुरुवार को हुए जबरदस्त चुनावों के बाद 170 मिलियन लोगों वाले दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं.
वोट के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि, यह जीत बांग्लादेश की है, लोकतंत्र की है. यह जीत उन लोगों की है जो लोकतंत्र की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए कुर्बानी दी है. वह उस अंतरिम सरकार की जगह लेंगे जिसने अगस्त 2024 में शेख हसीना के शासन को खत्म करने वाले छात्र-नेतृत्व वाला विद्रोह के बाद से बांग्लादेश को चलाया है. बीएनपी चीफ रहमान की सफलता एक ऐसे आदमी के लिए एक बड़ा बदलाव है जो ढाका के राजनीतिक तूफानों से दूर, ब्रिटेन में 17 साल के देश निकाला के बाद दिसंबर में ही बांग्लादेश लौटे हैं.
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, बीएनपी गठबंधन ने चुनाव में 212 सीटें जीतीं, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिलीं. वहीं, दूसरी तरफ जमात के चीफ 67 साल के शफीकुर रहमान ने शुरू में वोटिंग को लेकर कई आरोप लगाए थे. बाद में उन्होंने कहा कि वह एक चौकस, उसूलों वाले और शांतिपूर्ण विपक्ष के तौर पर काम करेंगे.
उन्होंने कहा कि उनकी इस्लामिस्ट पार्टी, जिसे हसीना के राज में कुचल दिया गया था, ने संसद में अपनी पिछली सबसे अच्छी सीटों से चार गुना सीटें बढ़ा ली हैं. उन्होंने इस बढ़त को भविष्य के लिए एक नींव कहा.
हसीना की अवामी लीग पार्टी को बांग्लादेश में हुए चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था. 78 साल की शेक हसीना ने एक बयान जारी करके 'गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक चुनाव' की निंदा की. वहीं, बीएनपी चीफ रहमान ने उथल-पुथल भरे राजनीतिक दौर के बाद सभी से मिलकर काम करने की अपील की. रहमान ने कहा, "हमारे रास्ते और राय अलग हो सकती हैं, लेकिन देश के हित में हमें एकजुट रहना चाहिए."
