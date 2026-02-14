ETV Bharat / international

बीएनपी की जीत लोकतंत्र के लिए कुर्बानी देने वालों को समर्पित, बोले तारिक रहमान

ढाका: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने वाले तारिक रहमान ने शनिवार को अपनी जबरदस्त चुनावी जीत उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने लोकतंत्र के लिए कुर्बानी दी. उन्होंने देश में 2024 के विद्रोह के बाद हुए चुनाव के बाद लोगों से एकता की अपील की.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के 60 साल के चीफ रहमान सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. गुरुवार को हुए जबरदस्त चुनावों के बाद 170 मिलियन लोगों वाले दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं.

वोट के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि, यह जीत बांग्लादेश की है, लोकतंत्र की है. यह जीत उन लोगों की है जो लोकतंत्र की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए कुर्बानी दी है. वह उस अंतरिम सरकार की जगह लेंगे जिसने अगस्त 2024 में शेख हसीना के शासन को खत्म करने वाले छात्र-नेतृत्व वाला विद्रोह के बाद से बांग्लादेश को चलाया है. बीएनपी चीफ रहमान की सफलता एक ऐसे आदमी के लिए एक बड़ा बदलाव है जो ढाका के राजनीतिक तूफानों से दूर, ब्रिटेन में 17 साल के देश निकाला के बाद दिसंबर में ही बांग्लादेश लौटे हैं.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, बीएनपी गठबंधन ने चुनाव में 212 सीटें जीतीं, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिलीं. वहीं, दूसरी तरफ जमात के चीफ 67 साल के शफीकुर रहमान ने शुरू में वोटिंग को लेकर कई आरोप लगाए थे. बाद में उन्होंने कहा कि वह एक चौकस, उसूलों वाले और शांतिपूर्ण विपक्ष के तौर पर काम करेंगे.