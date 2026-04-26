ETV Bharat / international

बांग्लादेशी पीएम ने भारत से दोस्ती के लिए बीजेपी से मांगा सहयोग! क्या है इस राजनीतिक यू-टर्न का असली मकसद?

तारिक रहमान ने मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर में जातीय संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. ( IANS/X/@tariquebd78 )

रहमान का यह कदम ढाका में इस बात की स्वीकारोक्ति का संकेत देता है कि देशों के बीच संबंधों को तब तक दोबारा नहीं बनाया जा सकता जब तक कि पार्टियों के बीच आपसी समझ न हो, खासकर तब जब दोनों देश मजबूत और केंद्रीकृत राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जा रहे हों. बीएनपी की यह पहल इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत के साथ जुड़ने के लिए केवल भारत सरकार या नौकरशाही ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भाजपा के साथ जुड़ना भी जरूरी है.

अगस्त 2024 में जब शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया और बीएनपी सत्ता में आई, तो राजनीतिक रास्तों की इस कमी की वजह से अचानक रणनीतिक अविश्वास, राजनयिक कड़वाहट और नीतिगत सुस्ती पैदा हो गई.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 को ढाका में एक मीटिंग के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मिले. (IANS/X/@ombirlakota)

हालांकि, इसने एक ढांचागत अंतर पैदा कर दिया. भारत का बीएनपी के साथ लगभग कोई कामकाजी राजनीतिक संबंध नहीं था, जिसे दिल्ली में ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रवादी और कम भारत-हितैषी माना जाता रहा है. साथ ही, पुराने दौर में उसे इस्लामवादी राजनीतिक ताकतों के प्रति अधिक उदार और चीन व पाकिस्तान के करीब देखा जाता था.

पिछले एक दशक से अधिक समय से, बांग्लादेश में भारत का जुड़ाव मुख्य रूप से राज्य-केंद्रित और व्यक्तित्व-आधारित था, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के इर्द-गिर्द केंद्रित था. हसीना के साथ दिल्ली की राजनीतिक सहजता के कारण सुरक्षा सहयोग, भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों का समाधान, कनेक्टिविटी में बड़ी सफलता और भारत के उत्तर-पूर्व में उग्रवाद विरोधी सहयोग जैसे गहरे रिश्ते बने.

चौथाईवाले के अनुसार, उच्चतम राजनीतिक स्तर पर भाजपा और बीएनपी के बीच निरंतर पार्टी-टू-पार्टी बातचीत शुरू करने और संवाद को विस्तार देने में रुचि दिखाई गई है. उनकी टिप्पणियों को भारत की सत्तारूढ़ पार्टी और बांग्लादेश के वर्तमान शासी नेतृत्व के बीच सुधरते राजनीतिक संचार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

चौथाईवाले ने स्वीकार किया कि हालांकि अतीत में भाजपा और बीएनपी के बीच कुछ संपर्क रहे थे, लेकिन रिश्ते खास मजबूत नहीं थे. उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्ष एक औपचारिक राजनीतिक ढांचे के जरिए अपने जुड़ाव को संस्थागत रूप देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि प्रधानमंत्री और बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को एक पत्र भेजा था, जिसे कबीर ने उन तक पहुंचाया.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मिले. (IANS/X/@DrSJaishankar)

बांग्लादेश की वेबसाइट 'डेली सन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, चौथाईवाले ने कहा कि भाजपा और बांग्लादेश की सत्तारूढ़ बीएनपी (BNP), दोनों ही पार्टियां एक अधिक व्यवस्थित संवाद के माध्यम से राजनीतिक जुड़ाव को मजबूत करने की इच्छुक हैं. उन्होंने उल्लेख किया कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और प्रधानमंत्री रहमान के विदेश सलाहकार हुमायूं कबीर की हालिया भारत यात्राओं के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं. उन्होंने कबीर के साथ अपनी बातचीत को सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बताया.

नई दिल्ली और ढाका के लिए यह पहल एक संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि राजनीतिक संक्रमण के कारण बिगड़े द्विपक्षीय संबंधों को केवल नौकरशाही कूटनीति से नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि इसके लिए शीर्ष स्तर पर सीधी पार्टी-टू-पार्टी समझ की आवश्यकता है.

बीजेपी के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने इसी हफ्ते वॉशिंगटन में 'हडसन इंस्टीट्यूट' के एक कार्यक्रम में यह खुलासा किया. यह महज एक सामान्य राजनीतिक संपर्क नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को राजनीतिक आधार पर फिर से मजबूत करने की एक कोशिश की ओर इशारा करता है.

नई दिल्ली: दक्षिण एशियाई कूटनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत देते हुए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सीधे तौर पर भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से संपर्क साधा है. उन्होंने अपनी पार्टी 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) और बीजेपी के बीच एक औपचारिक राजनीतिक रास्ता (चैनल) बनाने का प्रस्ताव दिया है.

यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण में गहरे रूप से वैचारिक और राजनीतिक है. अक्सर औपचारिक राजनयिक प्रगति से पहले अनौपचारिक राजनीतिक विश्वास की जरूरत होती है. भारत में कई संवेदनशील मुद्दे- जैसे सीमा प्रबंधन, प्रवासन से जुड़ी बयानबाजी, अल्पसंख्यकों की चिंताएं और एनआरसी/सीएए (NRC/CAA) जैसे नैरेटिव - राजनीतिक रूप से काफी उत्तेजक रहे हैं.

एक औपचारिक राजनीतिक मार्ग खोलकर, बीएनपी अपने प्रति भारत के उस नजरिये को बदलने की कोशिश कर रही है जिसमें उसे सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता था. साथ ही, वह नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के स्तर पर आपसी जान-पहचान और समझ बढ़ाना चाहती है. चौथाईवाले की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाने का प्रस्ताव दिया है.

ढाका में राजनीतिक बदलाव के बाद से, चीन ने वहां बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव और आर्थिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार किया है. दिल्ली के साथ मधुर राजनीतिक संबंधों के अभाव में, ढाका के पास विकल्प सीमित थे. भाजपा से राजनीतिक संपर्क साधकर, रहमान यह संकेत दे रहे हैं कि बांग्लादेश मजबूरी में चीन की ओर रणनीतिक झुकाव नहीं चाहता, बल्कि भारत के साथ संतुलन बहाल करना चाहता है.

भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 को ढाका, बांग्लादेश में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से शिष्टाचार भेंट करते हुए. (IANS/Bangladesh PMO)

भारत के लिए भी यह एक अवसर है कि बीजिंग द्वारा अपना प्रभाव मजबूत करने से पहले वह इस रणनीतिक क्षेत्र में फिर से प्रवेश करे. राजनीतिक बदलाव के बाद, नौकरशाही की हिचकिचाहट और आपसी अविश्वास के कारण भारत-बांग्लादेश के बीच कई कनेक्टिविटी और व्यापार पहल रुक गई थीं. भाजपा-बीएनपी चैनल रेल, सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं, बिजली व्यापार और ग्रिड कनेक्टिविटी, भारत के पूर्वोत्तर के लिए बांग्लादेशी बंदरगाहों के उपयोग को गति दे सकता है, और ढाका द्वारा उठाए गए व्यापार असंतुलन की चिंताओं को कम कर सकता है.

दक्षिण एशिया में राजनीतिक सहजता अक्सर नौकरशाही की सुस्ती को खत्म कर देती है. भाजपा के घरेलू राजनीतिक विमर्श में अक्सर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक मुद्दों का जिक्र होता है. वहीं दूसरी ओर, बीएनपी की राजनीति ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति सतर्क रहने वाली राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देती रही है. संवाद के अभाव में, ये धारणाएं दोनों तरफ की जनता के मन में और गहरी हो सकती हैं.

एक औपचारिक राजनीतिक मार्ग होने से संवेदनशील मुद्दों को शांति से सुलझाने, तीखी बयानबाजी से बचने और किसी भी मामले के सार्वजनिक कूटनीतिक संकट बनने से पहले ही उसे संभालने में मदद मिलती है. बांग्लादेशी अकादमिक और राजनीतिक विश्लेषक शारीन शाहजहां नाओमी के अनुसार, बांग्लादेश के नजरिए से रहमान का भाजपा प्रमुख को पत्र लिखना एक "बहुत अच्छा कदम" है.

नाओमी ने ढाका से फोन पर ईटीवी भारत को बताया, "बीएनपी (BNP) में पूर्व राजनयिक, सेना प्रमुख, व्यवसायी और राजनेता शामिल हैं. शुरुआत से ही बीएनपी एक खुला और लचीला दल रहा है. यह जिद्दी नहीं है और इसकी कोई तय विचारधारा नहीं है." उन्होंने कहा कि बीएनपी का भाजपा के साथ जुड़ने का यह कदम हैरान करने वाला नहीं है, बल्कि बेहद रणनीतिक है.

उन्होंने आगे कहा, "हैरानी की बात तो यह है कि अवामी लीग ने भाजपा के साथ संवाद के रास्ते नहीं खोले. उन्होंने भाजपा की ओर दोस्ती का कोई संकेत नहीं दिया."

नाओमी ने आगे समझाया कि बीएनपी ने जमीनी हकीकत और भविष्य में भारत की सत्ता में रहने वाली ताकत को समझ लिया है. नाओमी ने कहा, "बांग्लादेश को इस तथ्य का सम्मान करना होगा कि भारत की जनता ने भाजपा को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है." उन्होंने आगे कहा कि जब तक बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य से अवामी लीग बाहर रहती है, तब तक इस्लामवादी 'जमात-ए-इस्लामी' की ताकत बढ़ेगी और वह मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी.

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार, 22 फरवरी, 2026 को ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में पदभार संभाला. (IANS/X/@BNPBdMediaCell)

नाओमी ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने को बहुत ही व्यावहारिक बताया. उन्होंने कहा, "त्रिवेदी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं. वह एक अनुभवी राजनेता हैं और बंगाली भाषा जानते हैं."

बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक भारतीय विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि रहमान का भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखना "एक बहुत ही अच्छा, सकारात्मक और रचनात्मक कदम" है. विशेषज्ञ ने कहा, "रहमान अगले महीने भारत आएंगे, जो पद संभालने के बाद उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी. बीएनपी अध्यक्ष के नाते, वह भाजपा अध्यक्ष से मिलना चाहेंगे."

कुल मिलाकर, तारिक रहमान का यह कदम 2024 के सत्ता परिवर्तन के बाद पैदा हुई कड़वाहट को दूर कर, भारत-बांग्लादेश संबंधों को राजनीतिक आधार पर फिर से खड़ा करने की पहली स्पष्ट कोशिश है. यह एक कड़वी हकीकत को स्वीकार करता है-"भारत के साथ सरकारी संबंधों को सुधारने के लिए पहले भाजपा के साथ राजनीतिक संबंधों को सुधारना जरूरी है."

इसे भी पढ़ेंः