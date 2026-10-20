बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दुर्गा पूजा पंडाल जाकर हिंदू समुदाय को दी शुभकामनाएं, श्रद्धालुओं के साथ ली सेल्फी
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, दुर्गा पूजा के मौके पर रंगपुर के ऐतिहासिक राधा गोविंदा मंदिर पहुंचे. पूरी खबर यहां पढ़ें.
By ANI
Published : October 20, 2026 at 3:07 PM IST
ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शारदीय दुर्गोत्सव के महानवमी के अवसर पर मंगलवार को रंगपुर के ऐतिहासिक राधा गोविंद धर्मसभा मंदिर के दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया. तारिक रहमान ने पंडाल में मौजूद भक्तों से मुलाकात की. हिंदू समुदाय के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए हाथ हिलाया. श्रद्धालुओं के अनुरोध पर उन्होंने उनके साथ सेल्फी भी लीं.
प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे ढाका के तेजगांव हवाई अड्डे से वायुसेना के विमान से रवाना हुए. 9:50 बजे सैदपुर हवाई अड्डे पहुंचे. हवाई अड्डे की औपचारिकताओं के बाद, तारिक रहमान सड़क मार्ग से रंगपुर के लिए रवाना हुए. उनके स्वागत के लिए तारागंज और पगलापीर सहित सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों पार्टी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे. प्रधानमंत्री ने अपने काफिले से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.
प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:05 बजे पंडाल पहुंचे, तो मंदिर समिति के अध्यक्ष भबतोष सरकार बच्चू, महासचिव खोकन सरकार, बांग्लादेश पूजा उदजापन परिषद की रंगपुर जिला शाखा के अध्यक्ष रामजीवन कुंडू, नगर शाखा के महासचिव प्रशांत कुमार रॉय और नगर नागरिक समिति के सदस्य सचिव पलाश कांति नाग ने उनका स्वागत किया.
यात्रा के दौरान, उन्होंने इन दोनों स्थानों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संक्षिप्त रूप से संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने सभी से देश और जनता के कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया.
13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद तारिक रहमान की रंगपुर की यह पहली यात्रा है. रंगपुर में पूजा पंडाल का दौरा करने के बाद, वह सैदपुर हवाई अड्डे पर लौटेंगे और राजशाही के लिए रवाना होंगे, जहां वह धर्मसभा मंदिर के पूजा पंडाल का दौरा करेंगे. इसके अलावा, रात में ढाका लौटने से पहले उनका चट्टोग्राम में एक पूजा पंडाल का दौरा करने का भी कार्यक्रम है.
बांग्लादेश पूजा उदजापन परिषद की रंगपुर नगर शाखा के महासचिव प्रशांत कुमार रॉय ने बताया कि इस साल रंगपुर जिले में 964 पंडालों में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है. हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा बुधवार को विजया दशमी पर मूर्तियों के विसर्जन के साथ संपन्न होगा.
इसे भी पढ़ेंः