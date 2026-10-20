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बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दुर्गा पूजा पंडाल जाकर हिंदू समुदाय को दी शुभकामनाएं, श्रद्धालुओं के साथ ली सेल्फी

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा. ( ANI )

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ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शारदीय दुर्गोत्सव के महानवमी के अवसर पर मंगलवार को रंगपुर के ऐतिहासिक राधा गोविंद धर्मसभा मंदिर के दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया. तारिक रहमान ने पंडाल में मौजूद भक्तों से मुलाकात की. हिंदू समुदाय के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए हाथ हिलाया. श्रद्धालुओं के अनुरोध पर उन्होंने उनके साथ सेल्फी भी लीं.

प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे ढाका के तेजगांव हवाई अड्डे से वायुसेना के विमान से रवाना हुए. 9:50 बजे सैदपुर हवाई अड्डे पहुंचे. हवाई अड्डे की औपचारिकताओं के बाद, तारिक रहमान सड़क मार्ग से रंगपुर के लिए रवाना हुए. उनके स्वागत के लिए तारागंज और पगलापीर सहित सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों पार्टी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे. प्रधानमंत्री ने अपने काफिले से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.