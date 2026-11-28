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शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश में हलचल तेज, दिसंबर में बीएनपी, जमात और एनसीपी की रैलियां

ढाका: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी को लेकर बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है. शेख हसीना की वापसी की योजना को लेकर देश भर में उपजे राजनीतिक तनाव के बीच सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी तथा नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने दिसंबर में देशभर में रैलियां और जनसभाएं करने की तैयारी शुरू कर दी है.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों दलों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की किसी भी कोशिश का विरोध करने के लिए सड़कों पर सक्रिय रहने का फैसला किया है.

बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक तनाव को देखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है. बीएनपी नवंबर की शुरुआत से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में रैलियां और बैठकें कर रही है. पार्टी ने एक दिसंबर को ढाका के सुहरावर्दी उद्यान में एक बड़ी रैली आयोजित करने का एलान किया है. इस रैली में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के दिसंबर महीने के लिए पार्टी के कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है, ताकि सभी दलों के बीच एक साझा राजनीतिक रुख तैयार किया जा सके. प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 23 नवंबर को एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की थी. अब उनके जमात-ए-इस्लामी और 11 दलों के गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात करने की संभावना है.

नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने 31 दिसंबर तक 39 दिनों का कार्यक्रम घोषित किया है. इसके तहत देश के सभी 64 जिलों और 13 महानगरों में रैलियां और बैठकें आयोजित की जाएंगी. पार्टी चटगांव, ढाका और गाजीपुर में पहले ही बड़ी रैलियां कर चुकी है.

इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात के बाद एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि उनकी पार्टी केवल अवामी लीग की वापसी रोकने के लिए लोगों को सड़कों पर नहीं उतारना चाहती. उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकार से एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने की मांग की है. इसमें जनमत संग्रह के फैसले को लागू करने, अवामी लीग के भविष्य और भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों को लेकर स्पष्ट नीति शामिल होनी चाहिए.

एनसीपी के संयुक्त संयोजक अरिफुल इस्लाम अदीब ने कहा कि उनकी पार्टी कई मांगों को लेकर आंदोलन करेगी. इनमें अवामी लीग को एक आपराधिक संगठन घोषित कर उसके खिलाफ मुकदमा चलाना, शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा लागू करना और जुलाई में प्रदर्शनकारियों के नरसंहार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना शामिल है. इसके अलावा पार्टी गंगा जल बंटवारा संधि के तहत बांग्लादेश को उसका उचित हिस्सा देने की मांग भी उठाएगी. विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी ने भी दिसंबर में देशभर में 40 दिनों तक रैलियां और बैठकें करने का अलग कार्यक्रम घोषित किया है. पार्टी ढाका और 11 अन्य महानगरों में पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है. इन प्रदर्शनों के जरिए उसने कथित तोड़फोड़ और देश में अशांति फैलाने की घटनाओं का विरोध किया है.

जमात के महासचिव मियां गुलाम परवार ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री की ओर से प्रस्तावित किसी भी बातचीत में शामिल होना चाहती है. इसके लिए वह 11 दलों के गठबंधन में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बातचीत करेगी. बीएनपी ने दिसंबर में विजय माह के अवसर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है. पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि पार्टी के दिसंबर महीने के कार्यक्रमों की घोषणा तारिक रहमान एक दिसंबर को सुहरावर्दी उद्यान में होने वाली रैली के दौरान करेंगे. सत्तारूढ़ बीएनपी के उपाध्यक्ष शम्सुज्जमान डुडू ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता तोड़फोड़ और हिंसा रोकने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य फासीवाद विरोधी राजनीतिक दल भी सड़कों पर सक्रिय रहेंगे.