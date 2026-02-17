बांग्लादेश: अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद युनुस का देश के नाम संबोधन, जानिए क्या-क्या कहा

ETV Bharat / international

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है. वहीं, अतंरिम सरकार के मुखिया ने देश को संबोधित किया.

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश में आज मंगलवार को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में बीनएपी चेयरमैन तारिक रहमान शपथ लेंगे. इससे पहले अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद युनुस ने देश के नाम अंतिम संबोधन दिया. युनुस ने सोमवार को कहा कि उनके 18 महीने के शासन ने बांग्लादेश के बाहरी जुड़ाव के तीन मुख्य आधार - 'संप्रभुता, राष्ट्रीय हितों और गरिमा' को फिर से स्थापित किया है, और यह अब 'दब्बू' देश नहीं रहा.

राष्ट्र के नाम अपने विदाई संबोधन में यूनुस ने कहा कि उनके शासन के अंत में, 'आज का बांग्लादेश अपने स्वतंत्र हितों की रक्षा करने में आश्वस्त, सक्रिय और जिम्मेदार है'. सत्ता छोड़ने से एक दिन पहले टेलीविजन संबोधन में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अब एक विनम्र विदेश नीति वाला या अन्य देशों के निर्देशों और सलाह पर निर्भर देश नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके 18 महीने के कार्यकाल ने देश के विदेशी जुड़ाव की बुनियादी नींव को फिर से बनाया है. यूनुस ने आगे कहा कि मैं सभी से, चाहे वे किसी भी पार्टी, पंथ, धर्म, जाति और जेंडर के हों, एक न्यायपूर्ण, मानवीय और लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने के लिए संघर्ष जारी रखने की अपील करता हूं. इस अपील के साथ, मैं बहुत उम्मीद के साथ विदा लेता हूं.

जानकारी के मुताबिक यूनुस का अंतरिम शासन अगस्त 2024 में शुरू हुआ था और मंगलवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेतृत्व वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ इसका अनिश्चित कार्यकाल खत्म हो जाएगा, बीएनपी ने 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में 299 सीटों में से 211 सीटें हासिल की है.

राष्ट्र के नाम संबोधन में युनुस ने नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत को शामिल करते हुए व्यापक क्षेत्रीय सहयोग की विशाल विकास क्षमता पर जोर दिया. उन्होंने आगे कहा कि हमारा खुला समुद्र सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है; यह ग्लोबल इकॉनमी का गेटवे है, और कहा कि देश के विकास के अगले चरण के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है.

यूनुस ने कहा कि उनके प्रशासन ने 'लोकतांत्रिक अधिकारों और मूल्यों को पक्का करने' के लिए अपनी पूरी कोशिश की और करीब 130 नए कानून बनाए, दूसरे कानूनों में बदलाव किए, और 600 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए, जिनमें से करीब 84 परसेंट लागू हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पोर्ट मैनेजमेंट कंपनियां, जिनके खिलाफ मजदूरों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे, और जिनके बारे में आलोचकों का कहना था कि वे बांग्लादेशी हितों के खिलाफ हैं, सुविधाओं की क्षमता को वैश्विक मानकों तक बढ़ाएंगी.

मुहम्मद युनुस ने कहा कि हमने अपने पोर्ट्स की क्षमता को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक लाने के लिए बड़ी इंटरनेशनल पोर्ट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन करके काफी लंबा सफर तय किया है, अगर हम क्षमता नहीं बढ़ा पाए, तो हम आर्थिक उपलब्धियों में पीछे रह जाएंगे. इससे पहले दिन में यूनुस ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से मुलाकात की और अपने ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों के साथ एक फोटो सेशन में हिस्सा लिया. बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकर-उज-जमान ने भी उनसे विदाई भेंट की. यूनुस ने आम चुनाव के दौरान सशस्त्र बलों के सहयोग के लिए सेना प्रमुख को धन्यवाद दिया. रविवार को यूनुस ने सलाहकार परिषद या कैबिनेट की आखिरी बैठक की.

