ETV Bharat / international

शेख हसीना के खिलाफ मामले में आज आएगा अहम फैसला, बांग्लादेश में हाई अलर्ट

बांग्लादेश में एक बार फिर उबाल है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थक वर्तमान अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं.

BANGLADESH ON HIGH ALERT
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (फाइल फोटो) (IANS)
author img

By ANI

Published : November 13, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका: बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) गुरुवार 13 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान हत्या सहित मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दर्ज मामले में अपने फैसले की तारीख की घोषणा करेगा.

बढ़ते तनाव के कारण घोषणा से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है. सेना और पुलिस सहित सुरक्षा बलों को देश भर के हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है. बांग्लादेश अवामी लीग ने गुरुवार को पूरे देश में सुबह से शाम तक लॉकडाउन की घोषणा की है और सभी वर्गों के लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है.

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से पार्टी नेता अज्ञात स्थानों से सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं. वे ऑनलाइन भी सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं.

पिछले दो दिनों में राजधानी ढाका सहित बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में वाहनों में आगजनी और देसी बम विस्फोटों की खबरें आई हैं. अवामी लीग समर्थकों ने भी देश भर में ताबड़तोड़ रैलियाँ की. इस बीच, पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए देश भर में अभियान शुरू किया. वहीं, सुरक्षा बलों ने प्रमुख सड़कों पर चौकियाँ और वाहनों की तलाशी ले रही है.

बता दें कि जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया. शेख हसीना 5 अगस्त, 2024 को भागकर भारत पहुंचीं. इसके बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए होंगे.

शेख हसीना के प्रशासन ने मूल रूप से 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की थी. इस न्यायाधिकरण ने पहले हसीना के कार्यकाल के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपी जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं पर मुकदमा चलाया था.

वर्तमान अंतरिम सरकार ने अपने कानूनी ढाँचे में संशोधन के बाद उसी न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है. मामले में गवाही पूरी हो चुकी है और न्यायाधिकरण गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाने की तारीख की घोषणा करेगा.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश ने हसीना की मीडिया से बातचीत पर भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया

TAGGED:

CASE AGAINST SHEIKH HASINA
BANGLADESH COURT
बांग्लादेश शेख हसीना मामला
बांग्लादेश अवामी लीग
BANGLADESH ON HIGH ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.