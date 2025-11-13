ETV Bharat / international

शेख हसीना के खिलाफ मामले में आज आएगा अहम फैसला, बांग्लादेश में हाई अलर्ट

ढाका: बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) गुरुवार 13 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान हत्या सहित मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दर्ज मामले में अपने फैसले की तारीख की घोषणा करेगा.

बढ़ते तनाव के कारण घोषणा से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है. सेना और पुलिस सहित सुरक्षा बलों को देश भर के हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है. बांग्लादेश अवामी लीग ने गुरुवार को पूरे देश में सुबह से शाम तक लॉकडाउन की घोषणा की है और सभी वर्गों के लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है.

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से पार्टी नेता अज्ञात स्थानों से सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं. वे ऑनलाइन भी सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं.

पिछले दो दिनों में राजधानी ढाका सहित बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में वाहनों में आगजनी और देसी बम विस्फोटों की खबरें आई हैं. अवामी लीग समर्थकों ने भी देश भर में ताबड़तोड़ रैलियाँ की. इस बीच, पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए देश भर में अभियान शुरू किया. वहीं, सुरक्षा बलों ने प्रमुख सड़कों पर चौकियाँ और वाहनों की तलाशी ले रही है.