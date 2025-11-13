शेख हसीना के खिलाफ मामले में आज आएगा अहम फैसला, बांग्लादेश में हाई अलर्ट
बांग्लादेश में एक बार फिर उबाल है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थक वर्तमान अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं.
By ANI
Published : November 13, 2025 at 1:24 PM IST
ढाका: बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) गुरुवार 13 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान हत्या सहित मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दर्ज मामले में अपने फैसले की तारीख की घोषणा करेगा.
बढ़ते तनाव के कारण घोषणा से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है. सेना और पुलिस सहित सुरक्षा बलों को देश भर के हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है. बांग्लादेश अवामी लीग ने गुरुवार को पूरे देश में सुबह से शाम तक लॉकडाउन की घोषणा की है और सभी वर्गों के लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है.
नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से पार्टी नेता अज्ञात स्थानों से सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं. वे ऑनलाइन भी सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं.
पिछले दो दिनों में राजधानी ढाका सहित बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में वाहनों में आगजनी और देसी बम विस्फोटों की खबरें आई हैं. अवामी लीग समर्थकों ने भी देश भर में ताबड़तोड़ रैलियाँ की. इस बीच, पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए देश भर में अभियान शुरू किया. वहीं, सुरक्षा बलों ने प्रमुख सड़कों पर चौकियाँ और वाहनों की तलाशी ले रही है.
बता दें कि जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया. शेख हसीना 5 अगस्त, 2024 को भागकर भारत पहुंचीं. इसके बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए होंगे.
शेख हसीना के प्रशासन ने मूल रूप से 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की थी. इस न्यायाधिकरण ने पहले हसीना के कार्यकाल के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपी जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं पर मुकदमा चलाया था.
वर्तमान अंतरिम सरकार ने अपने कानूनी ढाँचे में संशोधन के बाद उसी न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है. मामले में गवाही पूरी हो चुकी है और न्यायाधिकरण गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाने की तारीख की घोषणा करेगा.