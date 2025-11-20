ETV Bharat / international

बांग्लादेश के NSA ने अजीत डोभाल की होस्ट की गई कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मीटिंग में हिस्सा लिया

डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता बांग्लादेश के NSA ने बुधवार को नई दिल्ली में डोभाल से मुलाकात की. बांग्लादेश हाई कमीशन के एक बयान के अनुसार दोनों NSA ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कामकाज और मुख्य बाइलेटरल मुद्दों पर चर्चा की. रहमान ने NSA डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया.

नई दिल्ली के हाई कमीशन ने एक्स पर मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA अजीत डोभाल द्वारा बुलाई गई भारत में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के NSAs की सातवीं मीटिंग में शामिल हुए."

ढाका: बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल द्वारा होस्ट किए गए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सातवीं मीटिंग में हिस्सा लिया.

बांग्लादेश हाई कमीशन के बयान में कहा गया, "नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ खलीलुर रहमान की लीडरशिप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की सातवीं NSA-लेवल मीटिंग में बांग्लादेश का डेलीगेशन आज दिल्ली में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और उनकी टीम से मिला."

उन्होंने CSC के काम और जरूरी दो-तरफा मुद्दों पर बात की. रहमान ने डोभाल को अपनी सुविधा के हिसाब से बांग्लादेश आने का न्योता दिया." रहमान, NSA की सातवीं CSC मीटिंग के लिए बांग्लादेश के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं. यह मीटिंग शेख हसीना को हटाने और मौत की सजा के बाद बिगड़े रिश्तों के बीच हो रही है."

शेख हसीना को मौत की सजा

यह मीटिंग अगस्त 2024 में बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से सबसे ऊंचे लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग है. देश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है और कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सबसे अच्छे हितों के लिए कमिटेड है.

MEA ने इस बात पर जोर दिया कि भारत हमेशा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से जुड़ेगा. बयान में कहा गया, "भारत ने 'बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में सुनाए गए फ़ैसले पर ध्यान दिया है. एक करीबी पड़ोसी होने के नाते, भारत बांग्लादेश के लोगों के सबसे अच्छे हितों के लिए कमिटेड है, जिसमें उस देश में शांति, डेमोक्रेसी, इनक्लूजन और स्टेबिलिटी शामिल है. हम इस मकसद के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ हमेशा कंस्ट्रक्टिव तरीके से जुड़े रहेंगे."

यह भी पढ़ें- शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'