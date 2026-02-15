ETV Bharat / international

बांग्लादेश में इस दिन नई सरकार का होगा गठन, शपथ ग्रहण की तारीख घोषित

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव 2026 में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. अब उसे सरकार बनाने का इंतजार है.

BANGLADESH NEW CABINET OATH Ceremony
बांग्लादेश में नई सरकार के गठन की तारीख की हुई घोषणा (AP)
By PTI

Published : February 15, 2026 at 7:32 AM IST

ढाका (बांग्लादेश): भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 2026 के परिणाम घोषित हो चुके हैं. तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया. 299 सीटों पर हुए चुनाव में बीएनपी को 211 सीटों पर जीत मिली. वहीं, जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटों पर संतोष करना पड़ा. अब सबकी नजरें नए सरकार के गठन पर टिकी हैं.

इस मामले पर अधिकारियों ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार 17 फरवरी को नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में बीएनपी (BNP) के चेयरमैन तारिक रहमान की नई कैबिनेट को शपथ दिलाएंगे. बता दें, यह प्रेसिडेंशियल पैलेस में होने वाले रिवाज से अलग है. बंगभवन (राष्ट्रपति महल) के एक अधिकारी ने शनिवार को नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मंगलवार को जातीय संसद (संसद) परिसर में (नई कैबिनेट को) पद की शपथ दिलाएंगे.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) एएमएम नासिर उद्दीन, स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी की जगह नए चुने गए पार्लियामेंट मेंबर्स को संविधान के अनुसार पद की शपथ दिलाएंगे. संविधान के तीसरे शेड्यूल के अनुसार, संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) इस पद के लिए तीसरी पसंद हैं. इससे पहले, कैबिनेट सेक्रेटरी शेख अब्दुर रशीद ने कहा कि संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति बंगभवन में नई कैबिनेट को शपथ दिलाएंगे.

वहीं, बांग्लादेश के शीर्ष ब्यूरोक्रेट ने कहा कि हमें जैसे ही शपथ ग्रहण की तारीख की जानकारी मिलेगी, हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे. संविधान के अनुसार कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जानी चाहिए. इससे पहले शनिवार को तारिक रहमान के एक खास सहयोगी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि मौजूदा हालात ने चीजों को थोड़ा मुश्किल बना दिया है. उन्होंने कहा कि पिछली संसद के स्पीकर को सांसदों को पद की शपथ दिलानी थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और किसी अनजान जगह पर रह रही हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर जेल में हैं. उन्होंने कहा कि इन हालात में, राष्ट्रपति शपथ दिलाने के लिए किसी को चुन सकते हैं और संविधान में इसके लिए एक नियम है.

इस बीच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान जारी कर कहा कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी राशिद की कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति रद्द कर दी है, और उनकी जगह सिराज उद्दीन मिया को नियुक्त किया है, जो अभी चीफ एडवाइजर यूनुस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं. हालांकि, राशिद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था और शनिवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. यूनुस की अंतरिम सरकार ने सरकार के रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी राशिद को 14 अक्टूबर, 2024 को दो साल के लिए टॉप ब्यूरोक्रेट नियुक्त किया.

