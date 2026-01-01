ETV Bharat / international

बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति पर हमला, आग लगाई

बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू व्यक्ति पर हमला करने के साथ ही उसको आग लगा देने की मामला सामने आया है.

Members of Hindu organisations protest against the killing of Hindus in Bangladesh
हिंदू संगठनों के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया (File Photo/ANI)
By ANI

Published : January 1, 2026 at 8:17 PM IST

ढाका : बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति पर कथित तौर पर बदमाशों की भीड़ ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर देश के शरियतपुर के दामुड्या इलाके में उसे आग लगा दी गई.

लोकल अखबार प्रोथोम अलो के मुताबिक, यह घटना बुधवार को नए साल की शाम को करीब 9:30 बजे (स्थानीय समय) हुई, जब बदमाशों ने 50 साल के खोकोन चंद्र दास नाम के बिजनेसमैन पर हमला किया. इस दौरान उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, उनके शरीर पर पेट्रोल डाला और दामुड्या के कोनेश्वर यूनियन में केउरभंगा बाजार के पास उन्हें आग लगा दी गई.

प्रोथोम अलो ने बताया कि दास को बाद में एडवांस ट्रीटमेंट के लिए ढाका ट्रांसफर कर दिया गया. दामुड्या पुलिस स्टेशन के सूत्रों के अनुसार, कोनेश्वर यूनियन के तिलोई गांव के रहने वाले दास केउरभंगा बाजार में फार्मेसी और मोबाइल बैंकिंग का व्यापार करते हैं.

बुधवार रात को अपनी दुकान बंद करने के बाद दास ऑटो-रिक्शा से घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने केउरभंगा बाजार के पास दामुड़्या-शरियतपुर रोड पर गाड़ी रोकी और उन पर हमला कर दिया. प्रोथोम अलो ने बताया कि बदमाशों ने उस पर धारदार हथियारों से भी हमला किया, बाद में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. खुद को बचाने के लिए दास सड़क के पास बने तालाब में कूद गए. उसकी चीखें सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग गए.

बाद में आस-पास के लोगों ने उसे बचाया और शरियतपुर सदर हॉस्पिटल ले गए, जहां इमरजेंसी विभाग में उसका शुरुआती इलाज हुआ और बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे उसी रात एडवांस इलाज के लिए ढाका भेज दिया गया.

हमले के बाद, पीड़ित की पत्नी सीमा दास ने रिपोर्टर्स को बताया, "मेरे पति हर रात अपनी दुकान बंद करने के बाद दिन भर की बिक्री के पैसे लेकर घर लौटते हैं. बुधवार रात को अपराधियों ने उस पर हमला किया. उसने हमलावरों में से दो को पहचान लिया था, और इसी वजह से, उन्होंने उसे जान से मारने के इरादे से हमला किया -- उसे काटा और पेट्रोल डालकर उसके सिर और चेहरे को आग लगा दी. इलाके में हमारा कोई दुश्मन नहीं है. हमारा किसी से किसी भी बात पर कोई झगड़ा नहीं है. हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अपराधियों ने अचानक मेरे पति को क्यों निशाना बनाया."

शरियतपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर नज़रुल इस्लाम ने बताया कि रात में इमरजेंसी विभाग में लाए गए व्यक्ति के शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे. पेट में लगी एक चोट गंभीर होने की वजह से उन्हें एडवांस इलाज के लिए ढाका रेफर कर दिया गया. इसके अलावा, दास के चेहरे, सिर के पिछले हिस्से और हाथों पर भी जलने के निशान थे.

दामुड़्या पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) मोहम्मद रबीउल हक ने कहा, "केउरभंगा बाजार में एक व्यापारी पर हमले की सूचना मिलने के बाद, हम घटनास्थल पर गए.

प्रोथोम एलो के मुताबिक, "हमलावरों में से दो के नाम पता चल गए हैं. वे लोकल रहने वाले रब्बी और सोहाग हैं. उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही हैं. हम उन दूसरे लोगों की भी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं."

पिछले महीने बांग्लादेश में भी हिंदू युवकों की लिंचिंग की दो घटनाएं सामने आईं. बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को 18 दिसंबर को भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला, फिर उसकी लाश को फांसी पर लटकाकर आग लगा दी थी.

इस बीच, राजबाड़ी के पंग्शा सब-डिस्ट्रिक्ट में कालीमोहोर यूनियन के होसेंडांगा गांव में अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू युवक को जबरन वसूली के आरोप में लिंच कर दिया गया. इस घटना से बांग्लादेश और भारत के राजनीतिक नेताओं, धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों में बहुत गुस्सा और निंदा हुई.

