सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया
जुलाई चार्टर नामक घोषणापत्र के क्रियान्वयन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद के बीच यूनुस ने आनन-फानन में उनके साथ एक आपात बैठक बुलाई.
Published : October 16, 2025 at 11:31 AM IST
ढाका/नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बुधवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को सिविल ट्रिब्यूनल में सैन्य अधिकारियों के मुकदमे के मुद्दे पर सेना से दुश्मनी न करने की चेतावनी दी.
पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने राजनीतिक दलों के साथ एक आपात बैठक के दौरान यूनुस से कहा कि "हम (बीएनपी) चाहते हैं कि आप सशस्त्र बलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें."
उन्होंने आगे कहा, "राज्य (बांग्लादेश) को एक संतुलित स्थिति में रहना चाहिए." अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले अहमद ने कहा, "हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हम इसे वहन नहीं कर पाएंगे."
इससे पहले शाम को, यूनुस ने राजनीतिक दलों के साथ आनन-फानन में आपात बैठक बुलाई, क्योंकि जुलाई चार्टर नामक एक घोषणापत्र के कार्यान्वयन को लेकर उनमें मतभेद थे. इस घोषणापत्र का मसौदा उनकी सरकार ने तैयार किया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव था. अहमद ने कहा कि "गिर चुके तानाशाह" का फायदा उठा सकते हैं.
उन्होंने कहा, "इसलिए, हमें प्रतिक्रांतिकारी बनकर नहीं उभरना चाहिए और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने चाहिए."
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने पिछले हफ़्ते 16 सेवारत सैन्य अधिकारियों और हसीना सहित 14 अन्य के खिलाफ पिछले शासन के दौरान "राजनीतिक असंतुष्टों के जबरन गायब होने या अपहरण और यातना" में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किए.
सेना ने कहा कि आईसीटी-बीडी द्वारा गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के तुरंत बाद उन्होंने 16 में से 15 अधिकारियों को "सैन्य हिरासत" में ले लिया, लेकिन सेना अधिनियम के तहत कोर्ट-मार्शल के बजाय आईसीटी-बीडी अधिनियम के तहत एक दीवानी अदालत में उनके मुक़दमे की चिंताजनक अटकलों के बीच किसी भी वारंट की प्रति प्राप्त करने से इनकार कर दिया.
आईसीटी-बीडी के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने सेना की घोषणा के बाद लगातार दो दिनों तक उनकी अदालत में पेशी की मांग की, लेकिन सेना ने अब तक इस आह्वान को नजरअंदाज किया है.
इस बीच, सरकार ने ढाका छावनी के अंदर एक इमारत को "अस्थायी जेल" घोषित कर दिया, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बताया, जबकि इस मुकदमे को लेकर बांग्लादेश में बेचैनी का माहौल साफ दिखाई दे रहा था.
बांग्लादेशी सेना के एडजुटेंट जनरल मेजर जनरल मोहम्मद हकीमुज़्जमान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके 16 अधिकारियों को सेना मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जिनमें से 15 ने रिपोर्ट किया और उन्हें सैन्य हिरासत में रखा गया.
उन्होंने कहा कि जो बचे हैं, एक मेजर जनरल, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, छिप गए हैं, लेकिन उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं.
बुधवार देर रात हुई बैठक के दौरान, बीएनपी नेता ने यूनुस से कहा कि उनकी पार्टी का उनके प्रशासन को समर्थन "सशर्त" है और यह "असीमित" नहीं है.
अहमद ने कहा, "हमारा आपको निरंतर समर्थन था और यह जारी रहेगा, लेकिन यह समर्थन असीमित नहीं है, हमारी एक सीमा रेखा है. हम लोकतंत्र में परिवर्तन की इसी सीमा के भीतर आपको अपना समर्थन दे रहे हैं. कृपया इसे समझने का प्रयास करें."
बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी, जमात-ए-इस्लामी, छात्रों के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (एनसीपी), जिसे फरवरी में यूनुस के आशीर्वाद से स्थापित किया गया था, बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीबी) और कई अन्य समूह राष्ट्रीय सहमति आयोग (एनसीपी) के साथ बातचीत में शामिल हुए, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्य सलाहकार थे.
यूनुस प्रशासन ने अवामी लीग को तब तक भंग कर दिया जब तक कि उसके नेताओं पर उनके "कुकर्मों" के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया, जबकि चुनाव आयोग ने उसका पंजीकरण निलंबित कर दिया और पार्टी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया.
जुलाई विद्रोह नामक एक हिंसक छात्र-नेतृत्व वाले सड़क अभियान ने 5 अगस्त, 2024 को अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, जब हसीना भारत के लिए रवाना हुईं और तीन दिन बाद यूनुस पेरिस से आए और अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला.
यूनुस प्रशासन ने हसीना सहित पिछली सरकार के नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए आईसीटी-बीडी कानून में संशोधन किया और ताजुल इस्लाम को इसका मुख्य अभियोजक नियुक्त किया.
आईसीटी-बीडी का गठन पिछली सरकार ने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया था, जब ताजुल इस्लाम आरोपियों का बचाव करने के लिए एक प्रमुख वकील के रूप में पेश हुए थे.
अवामी लीग के अधिकतर नेता और पिछली सरकार के प्रमुख व्यक्ति अब जेल में हैं या देश-विदेश में फरार हैं, लेकिन इसके कार्यकर्ता और समर्थक ढाका और अन्य स्थानों पर सड़कों पर मार्च निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें - पीएम मोदी को आम भेजा: नई दिल्ली-ढाका द्विपक्षीय तनाव के बीच यूनुस का भारत तक मीठा संदेश