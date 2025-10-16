ETV Bharat / international

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

ढाका/नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बुधवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को सिविल ट्रिब्यूनल में सैन्य अधिकारियों के मुकदमे के मुद्दे पर सेना से दुश्मनी न करने की चेतावनी दी.

पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने राजनीतिक दलों के साथ एक आपात बैठक के दौरान यूनुस से कहा कि "हम (बीएनपी) चाहते हैं कि आप सशस्त्र बलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें."

उन्होंने आगे कहा, "राज्य (बांग्लादेश) को एक संतुलित स्थिति में रहना चाहिए." अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले अहमद ने कहा, "हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हम इसे वहन नहीं कर पाएंगे."

इससे पहले शाम को, यूनुस ने राजनीतिक दलों के साथ आनन-फानन में आपात बैठक बुलाई, क्योंकि जुलाई चार्टर नामक एक घोषणापत्र के कार्यान्वयन को लेकर उनमें मतभेद थे. इस घोषणापत्र का मसौदा उनकी सरकार ने तैयार किया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव था. अहमद ने कहा कि "गिर चुके तानाशाह" का फायदा उठा सकते हैं.

उन्होंने कहा, "इसलिए, हमें प्रतिक्रांतिकारी बनकर नहीं उभरना चाहिए और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने चाहिए."

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने पिछले हफ़्ते 16 सेवारत सैन्य अधिकारियों और हसीना सहित 14 अन्य के खिलाफ पिछले शासन के दौरान "राजनीतिक असंतुष्टों के जबरन गायब होने या अपहरण और यातना" में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किए.

सेना ने कहा कि आईसीटी-बीडी द्वारा गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के तुरंत बाद उन्होंने 16 में से 15 अधिकारियों को "सैन्य हिरासत" में ले लिया, लेकिन सेना अधिनियम के तहत कोर्ट-मार्शल के बजाय आईसीटी-बीडी अधिनियम के तहत एक दीवानी अदालत में उनके मुक़दमे की चिंताजनक अटकलों के बीच किसी भी वारंट की प्रति प्राप्त करने से इनकार कर दिया.

आईसीटी-बीडी के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने सेना की घोषणा के बाद लगातार दो दिनों तक उनकी अदालत में पेशी की मांग की, लेकिन सेना ने अब तक इस आह्वान को नजरअंदाज किया है.

इस बीच, सरकार ने ढाका छावनी के अंदर एक इमारत को "अस्थायी जेल" घोषित कर दिया, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बताया, जबकि इस मुकदमे को लेकर बांग्लादेश में बेचैनी का माहौल साफ दिखाई दे रहा था.

बांग्लादेशी सेना के एडजुटेंट जनरल मेजर जनरल मोहम्मद हकीमुज़्जमान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके 16 अधिकारियों को सेना मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जिनमें से 15 ने रिपोर्ट किया और उन्हें सैन्य हिरासत में रखा गया.