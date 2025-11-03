ETV Bharat / international

'जेल हत्या दिवस' की 50 वीं बरसीः शेख हसीना ने इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन बताया

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को 'जेल हत्या दिवस' मनाते हुए इसे देश के इतिहास में सबसे दर्दनाक और शर्मनाक दिनों में से एक बताया. ढाका सेंट्रल जेल में अवामी लीग के चार नेताओं की हत्या कर दी गयी थी. उस घटना की 50वीं बरसी है.

क्या हुआ थाः

15 अगस्त, 1975 को राष्ट्रपिता बंगबंधु और उनके परिवार की हत्या के बाद, हत्यारों ने उनके राजनीतिक साथियों को बंदी बना लिया था. तीन नवंबर को स्वतंत्रता-विरोधी गिरोह ने ढाका सेंट्रल जेल में बंगबंधु के राजनीतिक साथियों व प्रमुख नेताओं- सैयद नज़रुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन एम. मंसूर अली और ए.एच.एम. कमरुज्जमां की सार्वजनिक रूप से नृशंस हत्या कर दी थी.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कियाः

पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा जारी बयान को अवामी लीग के नेता मोहम्मद अली अराफात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया. हसीना ने कहा कि जेल में हत्या केवल चार व्यक्तियों की हत्या नहीं थी. यह मुक्ति संग्राम की भावना, एक स्वतंत्र बांग्लादेश के आदर्शों और लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को नष्ट करने की एक गहरी साजिश का हिस्सा था. उन्होंने कहा कि इस नरसंहार के माध्यम से देश नेतृत्वविहीन हो गया, मुक्ति संग्राम के लाभ नष्ट हो गए.