'जेल हत्या दिवस' की 50 वीं बरसीः शेख हसीना ने इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन बताया

तीन नवंबर 1975 को ढाका सेंट्रल जेल में अवामी लीग के चार नेताओं की हत्या कर दी गयी थी.

Jail Killing Day
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना. (IANS)
By IANS

Published : November 3, 2025 at 1:17 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को 'जेल हत्या दिवस' मनाते हुए इसे देश के इतिहास में सबसे दर्दनाक और शर्मनाक दिनों में से एक बताया. ढाका सेंट्रल जेल में अवामी लीग के चार नेताओं की हत्या कर दी गयी थी. उस घटना की 50वीं बरसी है.

क्या हुआ थाः

15 अगस्त, 1975 को राष्ट्रपिता बंगबंधु और उनके परिवार की हत्या के बाद, हत्यारों ने उनके राजनीतिक साथियों को बंदी बना लिया था. तीन नवंबर को स्वतंत्रता-विरोधी गिरोह ने ढाका सेंट्रल जेल में बंगबंधु के राजनीतिक साथियों व प्रमुख नेताओं- सैयद नज़रुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन एम. मंसूर अली और ए.एच.एम. कमरुज्जमां की सार्वजनिक रूप से नृशंस हत्या कर दी थी.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कियाः

पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा जारी बयान को अवामी लीग के नेता मोहम्मद अली अराफात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया. हसीना ने कहा कि जेल में हत्या केवल चार व्यक्तियों की हत्या नहीं थी. यह मुक्ति संग्राम की भावना, एक स्वतंत्र बांग्लादेश के आदर्शों और लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को नष्ट करने की एक गहरी साजिश का हिस्सा था. उन्होंने कहा कि इस नरसंहार के माध्यम से देश नेतृत्वविहीन हो गया, मुक्ति संग्राम के लाभ नष्ट हो गए.

जनमत में महत्वपूर्ण भूमिकाः

पूर्व प्रधानंत्री के अनुसार इन चारों राष्ट्रीय नेताओं ने बंगबंधु के सपनों और आदर्शों को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. मुक्ति संग्राम के दौरान, जब बंगबंधु पाकिस्तानी जेल में कैद थे, इन राष्ट्रीय नेताओं ने निर्वासित सरकार में अपने नेतृत्वकारी पदों से युद्ध का संचालन किया. राजनयिक संबंध स्थापित किए और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने में असाधारण भूमिका निभाई थी.

पूर्व प्रधानमंत्री ने चारों नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, दोहराया कि अवामी लीग किसी भी षड्यंत्र, झूठ या आतंक के आगे नहीं झुकेगी. उन्होंने कहा कि बंगबंधु के आदर्शों से प्रेरित होकर, पार्टी गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार से मुक्त एक खुशहाल, समृद्ध और आधुनिक बांग्लादेश का निर्माण करेगी. एक ऐसा देश जो मुक्ति संग्राम की भावना से प्रभावित होगा.

Last Updated : November 3, 2025 at 1:55 PM IST

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना
SHEIKH HASINA
ढाका सेंट्रल जेल
अवामी लीग के नेताओं की हत्या
JAIL KILLING DAY

