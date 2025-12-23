ETV Bharat / international

बांग्लादेश: हादी की हत्या को लेकर इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी

अंतरिम सरकार के सामने कई मांगें रखते हुए इंकलाब मंच के नेता ने मर्डर केस की सुनवाई के लिए तुरंत एक स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की और जांच में पारदर्शीता सुनिश्चित करने के लिए एफबीआई या स्कॉटलैंड यार्ड जैसी इंटरनेशनल जांच एजेंसियों से मदद लेने का भी सुझाव दिया.

उन्होंने आगे दावा किया कि मंत्रालय की ब्रीफिंग में होम एडवाइजर या उनके स्पेशल असिस्टेंट का न होना इस घटना को लेकर गंभीरता की कमी दिखाता है. डेली स्टार के हवाले से जाबेर ने आरोप लगाया, 'होम और लॉ एडवाइजर और दूसरे संबंधित लोग अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं.'

यह चेतावनी संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने आज शहीद हादी चत्तर में एक आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. डेली स्टार के मुताबिक, इंकलाब मंच ने शनिवार को हादी की अंतिम नमाज के बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आरोप लगाया कि बांग्लादेश के होम एडवाइजर या संबंधित अधिकारियों ने हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए बिना ही डेडलाइन खत्म हो गई.

ढाका: बांग्लादेश में 'जुलाई विद्रोह' के दौरान उभरे खास प्लेटफॉर्म में से एक इंकलाब मंच ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर उसके संयोजक उस्मान हादी की हत्या के मामले में इंसाफ नहीं मिला तो देश की मौजूदा अंतरिम सरकार को हटाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. डेली स्टार ने यह जानकारी दी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों की आलोचना करते हुए जाबेर ने उनके असर पर सवाल उठाया और कहा कि जनता के पैसे से चलने वाली एजेंसियां ​​अपराधियों की पहचान करने में नाकाम रही हैं और उन्होंने सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस बॉडी के अंदर 'अवामी के साथियों' की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की. अंतरिम सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए जाबेर ने कहा कि आने वाले चुनाव से पहले न्याय पक्का किया जाना चाहिए और ऐसा न होने पर अशांति फैल सकती है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने घोषणा की कि इंकलाब मंच एक विरोध जुलूस निकालेगा. इस दौरान संगठन अपने अगले कदम की घोषणा करेगा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या वह अंतरिम सरकार का समर्थन करना जारी रखेगा या उसे गिराने के लिए आंदोलन शुरू करेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वादे के साथ खत्म हुई कि जब तक उस्मान हादी के हत्यारों और उनका समर्थन करने वालों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वे सड़कों पर रहेंगे.

इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की ढाका के बिजॉयनगर इलाके में गोली मार कर हत्या कर दी गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वादे के साथ खत्म हुई कि जब तक उस्मान हादी के हत्यारों और उनका समर्थन करने वालों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वे सड़कों पर रहेंगे. उस्मान हादी पिछले साल के 'जुलाई विद्रोह' में एक अहम व्यक्ति थे, जिसके कारण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का शासन गिर गया था.

शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को रिक्शा में जाते समय पास से गोली मारी गई थी. 15 दिसंबर को उन्हें एडवांस इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन बाद में 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि इंकलाब मंच ोके समर्थकों ने अपने मारे गए नेता के लिए न्याय की मांग की, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, मुहम्मद यूनुस ने शनिवार, 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की. हादी को फरवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए ढाका-8 के संभावित उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा था.