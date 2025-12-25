ETV Bharat / international

हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के गृह मामलों के विशेष सहायक खुदा बख्श का इस्तीफा

ढाका: जुलाई विद्रोह में एक जाने-माने व्यक्ति की हत्या के बाद देश भर में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के मुख्य सलाहकार खुदा बख्श चौधरी के विशेष सहायक उस्मान हादी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. डेली स्टार ने यह जानकारी दी. डेली स्टार के अनुसार बुधवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और यह तुरंत लागू हो गया है. नोटिफिकेशन पर बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी शेख अब्दुर राशिद ने साइन किया है और इसे राष्ट्रपति के आदेश के तहत जारी किया गया है. चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग ने इसकी पुष्टि की, हालांकि चौधरी के इस्तीफे के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. खुदा बख्श चौधरी पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) थे. उन्हें 10 नवंबर, 2024 को चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस का स्पेशल असिस्टेंट नियुक्त किया गया था. उनका इस्तीफा कोई हैरानी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इंकलाब मंच ने उनसे अपने पद से हटने की मांग की थी. पिछले साल जुलाई के विद्रोह के दौरान बना एक सामूहिक सांस्कृतिक आंदोलन था. इसमें हादी ने भी हिस्सा लिया था. शनिवार को इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के बाद संगठन ने बांग्लादेश के होम अफेयर्स एडवाइजर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी और होम मिनिस्ट्री में चीफ एडवाइजर के स्पेशल असिस्टेंट, बख्श चौधरी से हादी के कातिलों की गिरफ्तारी की प्रगति पर एक रिपोर्ट देने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि जवाब न देने पर उन्हें इस्तीफा देना होगा.