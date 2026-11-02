ETV Bharat / international

बांग्लादेशः मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा फैक्ट्री मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, आगजनी और बवाल

प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करती पुलिस. ( AFP )

By ANI 4 Min Read

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश के कपड़ा क्षेत्र के मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार को भी प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन भी कपड़े बनाने वाली कई फैक्ट्रियां बंद रहीं. सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित अवामी लीग के समर्थक, जिनमें बेदखल की गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं, इस अशांति को भड़का रहे हैं. सरकार ने दावा किया है कि ये प्रदर्शन देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा हैं.

सी बीच, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार को वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की. जिसमें, उन्होंने कहा कि दिसंबर से पहले देश को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने कपड़ा क्षेत्र में चल रही मौजूदा अशांति को इन घटनाक्रमों से जोड़ा. रहमान ने इस स्थिति को शेख हसीना से भी जोड़ा, जो वर्तमान में भारत में हैं और जिन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की है.