बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया.
Published : December 30, 2025 at 7:20 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 7:30 AM IST
ढाका: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह निधन हो गया. वह 80 साल की थीं. उनके डॉक्टरों के मुताबिक खालिदा जिया उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रही थीं, जिनमें लिवर का एडवांस्ड सिरोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज और छाती और दिल से जुड़ी दिक्कतें शामिल थी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया का 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और 11 दिसंबर को उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. उनके बेटे तारिक रहमान 17 साल का देश निकाला खत्म करके अपनी बीमार मां से मिलने हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा गया, 'खालिदा जिया का निधन सुबह करीब 6:00 बजे हुआ.'
#WATCH | From ANI archives - The life and times of Bangladesh's first female Prime Minister, Khaleda Zia, who died earlier today at the age of 80. pic.twitter.com/g8UwRrWzjo— ANI (@ANI) December 30, 2025
खालिदा जिया कौन थीं ?
खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त, 1945 को पूर्वी बंगाल, भारत के दिनाजपुर (अब बांग्लादेश में) में हुआ था. खालिदा जिया लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति में रहीं. इस दौरान वह जेल में भी रहीं. वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं.
#WATCH | From ANI archives - The life and times of Bangladesh's first female Prime Minister, Khaleda Zia, who died earlier today at the age of 80. pic.twitter.com/bGWbbNcwmX— ANI (@ANI) December 30, 2025
उन्होंने 1991-96 और 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री का पदभार संभाला. उनकी शादी जिया उर-रहमान से हुई थी. उनके दो बेटे तारिक रहमान (60) और अराफात रहमान हैं. तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अगले वर्ष होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं.
#WATCH | From ANI archives - The life and times of Bangladesh's first female Prime Minister, Khaleda Zia, who died earlier today at the age of 80. pic.twitter.com/8mpaQoCBG5— ANI (@ANI) December 30, 2025
जिया उर रहमान बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में एक बड़े लीडर थे. बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था. जिया उर-रहमान 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने. हालाँकि, उनके राष्ट्रपति रहते 1981 में हत्या कर दी गई थी. जियाउर-रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) बनाई थी. फिर 1979 के चुनाव में उनकी पार्टी ने बंपर जीत हासिल की. इसके बाद वह देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने.