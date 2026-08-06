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बांग्लादेश ने नई दिल्ली में शेख हसीना की मीडिया से लाइव बातचीत पर नाराजगी जताई

बांग्लादेश ने कहा कि फरार नरसंहार की दोषी हसीना को नई दिल्ली में मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की इजाजत देने से नाराजगी है.

Bangladesh outrage Sheikh Hasina
बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (ANI)
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By ANI

Published : August 6, 2026 at 7:05 AM IST

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ढाका: बांग्लादेश ने बुधवार को नई दिल्ली में मीडिया के साथ अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लाइव बातचीत पर रोषा जताया. उन पर बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ 'जहरीली बातें' करने का आरोप लगाया.

बुधवार (लोकल टाइम) को जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'बांग्लादेश इस बात से नाराज है कि फरार नरसंहार की दोषी शेख हसीना को बुधवार शाम नई दिल्ली में मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की इजाजत दी गई, जहाँ उन्होंने और उनके गुर्गों ने बांग्लादेश सरकार और उसके लोगों के खिलाफ जहरीली बातें कीं.'

बयान में कहा गया, 'ढाका को इस बात पर गहरा अफसोस है कि इस घटना के हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में भारत सरकार को चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद, इस सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी गई.'

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दिन जब बांग्लादेश के लोग जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, शेख हसीना की भारतीय धरती पर यह बातचीत बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है, और जुलाई क्रांति के शहीदों का घोर अपमान है.

फासीवादी शासन द्वारा जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान नाबालिग बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों की भीषण हत्या सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित तथ्यों को नकारना, फरार दोषी सामूहिक हत्यारे हसीना और उसके आपराधिक समूह द्वारा इतिहास के ज्वार को उलटने के एक निरर्थक प्रयास के रूप में खड़ा है.

मंत्रालय ने कहा, 'बांग्लादेश के लोगों ने पहले भी ऐसी घिनौनी कोशिशों को नकार दिया था और अब भी ऐसा कर रहे हैं.' जुलाई क्रांति के आदर्शों को दोहराते हुए, मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेशी लोगों ने पक्का इरादा कर लिया है कि हमारा देश फिर कभी फासीवाद के बुरे दिनों में वापस नहीं जाएगा और बांग्लादेश कभी भी क्लाइंट स्टेट नहीं बनेगा. दोषी ठहराई गई सामूहिक हत्यारी हसीना और उसके माफिया कामों की बांग्लादेश की राजनीति में कभी जगह नहीं होगी.'

बयान में यह भी कहा गया, 'बांग्लादेश भारत के साथ एक अच्छा, आपसी फायदे वाला और आगे की सोच वाला रिश्ता बनाए रखना चाहता है जो बराबरी, आपसी सम्मान, एक-दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देने और देश की इज्जत पर आधारित हो.

अफसोस की बात है कि बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 में साइन हुई एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के तहत दोषी अपराधी हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए भारत सरकार से बांग्लादेश की बार-बार की गई रिक्वेस्ट का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.'

बयान में आगे कहा गया, 'इसके उलट, उन्हें किसी भी बहाने से मीडिया से खुलकर बात करने का मौका देना हमारे लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाता है और बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे आपसी रिश्तों के विकास के लिए नुकसानदायक है.'

बुधवार सुबह बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने के अपने फैसले का ऐलान किया, और कहा कि वह गिरफ्तारी, जेल या अपनी जान को खतरे सहित किसी भी नतीजे का सामना करने के लिए तैयार हैं.

बांग्लादेश से जाने के बाद नई दिल्ली से अपनी पहली वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में पूर्व प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वह विदेश में नहीं रह सकतीं, जबकि उनके समर्थक और देशवासी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी किस्मत चाहे जो भी हो, मैं अपने लोगों के पास लौट जाऊंगी. मैं दूर नहीं रह सकती, जबकि मेरे प्यारे देशवासी परेशान हैं. मैं दिसंबर में वापस जाना चाहती हूं.'

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