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बांग्लादेश ने नई दिल्ली में शेख हसीना की मीडिया से लाइव बातचीत पर नाराजगी जताई

ढाका: बांग्लादेश ने बुधवार को नई दिल्ली में मीडिया के साथ अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लाइव बातचीत पर रोषा जताया. उन पर बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ 'जहरीली बातें' करने का आरोप लगाया.

बुधवार (लोकल टाइम) को जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'बांग्लादेश इस बात से नाराज है कि फरार नरसंहार की दोषी शेख हसीना को बुधवार शाम नई दिल्ली में मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की इजाजत दी गई, जहाँ उन्होंने और उनके गुर्गों ने बांग्लादेश सरकार और उसके लोगों के खिलाफ जहरीली बातें कीं.'

बयान में कहा गया, 'ढाका को इस बात पर गहरा अफसोस है कि इस घटना के हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में भारत सरकार को चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद, इस सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी गई.'

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दिन जब बांग्लादेश के लोग जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, शेख हसीना की भारतीय धरती पर यह बातचीत बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है, और जुलाई क्रांति के शहीदों का घोर अपमान है.

फासीवादी शासन द्वारा जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान नाबालिग बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों की भीषण हत्या सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित तथ्यों को नकारना, फरार दोषी सामूहिक हत्यारे हसीना और उसके आपराधिक समूह द्वारा इतिहास के ज्वार को उलटने के एक निरर्थक प्रयास के रूप में खड़ा है.

मंत्रालय ने कहा, 'बांग्लादेश के लोगों ने पहले भी ऐसी घिनौनी कोशिशों को नकार दिया था और अब भी ऐसा कर रहे हैं.' जुलाई क्रांति के आदर्शों को दोहराते हुए, मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेशी लोगों ने पक्का इरादा कर लिया है कि हमारा देश फिर कभी फासीवाद के बुरे दिनों में वापस नहीं जाएगा और बांग्लादेश कभी भी क्लाइंट स्टेट नहीं बनेगा. दोषी ठहराई गई सामूहिक हत्यारी हसीना और उसके माफिया कामों की बांग्लादेश की राजनीति में कभी जगह नहीं होगी.'