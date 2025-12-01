ETV Bharat / international

भ्रष्टाचार पर सजा! शेख हसीना, बहन रेहाना और ब्रिटिश सांसद भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक को सजा

ब्रिटिश लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक की मां को सूत्रधार मानते हुए शेख रेहाना को सबसे अधिक 7 साल की सजा सुनाई गई.

Tulip Siddiq Found Guilty
ट्यूलिप सिद्दीक (बाएं) 15 जनवरी, 2013 को रूस के मॉस्को में क्रेमलिन में तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बगल में खड़ी हैं. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 1, 2025 at 3:03 PM IST

ढाका: बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने सोमवार को एक सरकारी जमीन प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 साल और उनकी भतीजी, ब्रिटिश लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल जेल की सजा सुनाई.

ढाका के स्पेशल जज कोर्ट के जज रबीउल आलम ने कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, जबकि सिद्दीक अपनी मौसी को सरकारी प्रोजेक्ट में जमीन दिलाने में मदद करने के लिए भ्रष्ट तरीके से प्रभावित करने के दोषी थे. सिद्दीक की मां, शेख रेहाना को 7 साल की जेल हुई और उन्हें इस मामले में मुख्य हिस्सा माना गया. इस मामले में 14 और संदिग्ध हैं.

ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लंदन के हैम्पस्टेड और हाईगेट इलाकों को रिप्रेजेंट करने वाली सिद्दीक ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि यह ट्रायल “मनगढ़ंत आरोपों और साफ राजनीतिक बदले की भावना से चलाया गया” एक दिखावा था. जनवरी में, सिद्दीक ने अपनी मौसी से संबंधों के कारण दबाव में आकर सरकारी मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.

हसीना को नवंबर में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी. इसमें पिछले साल उनके 15 साल के शासन को खत्म करने वाले बड़े विद्रोह पर कार्रवाई शामिल थी. वह भारत में देश निकाला में रह रही हैं, और उनके सभी ट्रायल गैरहाजिरी में चलाए गए हैं. उन्होंने और केस में शामिल दूसरे लोगों ने सोमवार को तय किया कि वे अपना केस लड़ने के लिए कोई डिफेंस लॉयर अपॉइंट नहीं करेंगे.

रेहाना देश से बाहर रह रही हैं और सिद्दीक के दो भाई-बहन भी विदेश में हैं, क्योंकि उन पर पिछले साल के विद्रोह से जुड़े दूसरे चार्ज लगे हैं. एक ही टाउनशिप प्रोजेक्ट से जुड़े तीन अलग-अलग केस में, 27 नवंबर को एक अलग कोर्ट ने हसीना को 21 साल जेल की सजा सुनाई. उस केस में कोर्ट ने हसीना के बेटे और बेटी को भी पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.

