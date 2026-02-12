ETV Bharat / international

बांग्लादेश चुनाव 2026, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू, 12 करोड़ 70 लाख मतदाता डालेंगे वोट

बांग्लादेश की महिलाएं ढाका में नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी हैं ( AP )

By ANI

ढाका: बांग्लादेश अपने राजनीतिक इतिहास में एक अहम अध्याय में प्रवेश करने के लिए तैयार है क्योंकि देश आज गुरुवार को चुनाव हो रहा है. ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब काफी बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत हो गई है और उनकी पुरानी विरोधी शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर बैन लगा हुआ है. इस चुनाव को एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देश दशकों से चले आ रहे 'बेगमों की लड़ाई' के दौर से आगे बढ़ना चाहता है. द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 13वें नेशनल इलेक्शन से एक दिन पहले बैलेट पेपर और दूसरे सामान कड़ी सिक्योरिटी के साथ देश भर के पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचाया गया. ढाका में चुनाव के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर आर्मी ऑफिसर ने वोटर्स से अनुशासन बनाए रखने की अपील की (AP) लगभग 127 मिलियन योग्य वोटर्स के साथ, दुनिया का आठवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश वोटिंग के लिए तैयार है. अल जजीरा के अनुसार, लगभग आधे वोटर्स 18-37 साल की उम्र के बीच के हैं, जिनमें से 4.57 मिलियन पहली बार वोट देने वाले हैं. बांग्लादेश में 59 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं. इसमें अवामी लीग शामिल नहीं है. पिछले साल इलेक्शन कमीशन ने अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था. इससे वह चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतार सकती थी. इनमें से 51 पार्टियां इस साल के चुनाव में हिस्सा ले रही हैं. कुल 1981 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें 249 स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल हैं.