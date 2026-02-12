ETV Bharat / international

बांग्लादेश चुनाव 2026, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू, 12 करोड़ 70 लाख मतदाता डालेंगे वोट

बांग्लादेश में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है. देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास चुनाव तय करने वाले मुख्य मुद्दे हैं.

BANGLADESH ELECTION 2026
बांग्लादेश की महिलाएं ढाका में नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी हैं (AP)
By ANI

Published : February 12, 2026 at 7:31 AM IST

ढाका: बांग्लादेश अपने राजनीतिक इतिहास में एक अहम अध्याय में प्रवेश करने के लिए तैयार है क्योंकि देश आज गुरुवार को चुनाव हो रहा है. ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब काफी बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत हो गई है और उनकी पुरानी विरोधी शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर बैन लगा हुआ है.

इस चुनाव को एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देश दशकों से चले आ रहे 'बेगमों की लड़ाई' के दौर से आगे बढ़ना चाहता है. द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 13वें नेशनल इलेक्शन से एक दिन पहले बैलेट पेपर और दूसरे सामान कड़ी सिक्योरिटी के साथ देश भर के पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचाया गया.

BANGLADESH ELECTION 2026
ढाका में चुनाव के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर आर्मी ऑफिसर ने वोटर्स से अनुशासन बनाए रखने की अपील की (AP)

लगभग 127 मिलियन योग्य वोटर्स के साथ, दुनिया का आठवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश वोटिंग के लिए तैयार है. अल जजीरा के अनुसार, लगभग आधे वोटर्स 18-37 साल की उम्र के बीच के हैं, जिनमें से 4.57 मिलियन पहली बार वोट देने वाले हैं. बांग्लादेश में 59 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं. इसमें अवामी लीग शामिल नहीं है.

पिछले साल इलेक्शन कमीशन ने अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था. इससे वह चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतार सकती थी. इनमें से 51 पार्टियां इस साल के चुनाव में हिस्सा ले रही हैं. कुल 1981 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें 249 स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल हैं.

अल जजीरा के अनुसार, चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं- बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP), जमात-ए-इस्लामी, नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP), जातीय पार्टी (JP-कादर), जातीय पार्टी (JP-इरशाद), लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और अमर बांग्लादेश पार्टी (AB पार्टी).

बांग्लादेश एक संसदीय गणतंत्र है. इसमें कार्यकारिणी शक्ति का इस्तेमाल एक चुनी हुई सरकार करती है. इसमें प्रधानमंत्र और कैबिनेट शामिल होते हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं.

वे संसद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं. भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास चुनाव तय करने वाले मुख्य मुद्दे हैं. संसदीय चुनाव के अलावा, देश नेशनल चार्टर 2025 पर एक रेफरेंडम कर रहा है - यह एक डॉक्यूमेंट है जिसे मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने तैयार किया है.

यह भविष्य के शासन की नींव रखेगा. इस बीच बांग्लादेश के होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी (रिटायर्ड) ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर नेशनल इलेक्शन के दौरान बैलेट बॉक्स छीनने, फ्रॉड वोटिंग या दूसरी गड़बड़ियां होती हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों और इलेक्शन अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया.

वोटिंग सुबह 7.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक (लोकल टाइम) होगी. वोटों की गिनती 12 फरवरी को शुरू होगी. इलेक्शन कमीशन काउंटिंग पूरी होने के बाद 13 फरवरी की सुबह ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस करेगा.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में कैसे होता है चुनाव? नतीजों पर भारत, पाकिस्तान-चीन की नजर, क्या बदलेगा दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस?

