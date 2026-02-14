ETV Bharat / international

बांग्लादेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, चुनाव आयोग ने जारी किया गजट

ढाका: बांग्लादेश में नई सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. हाल ही में संपन्न हुए 13वें आम चुनावों के परिणाम आने के बाद बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शुक्रवार देर रात नवनिर्वाचित सांसदों की सूची का आधिकारिक गजट (अधिसूचना) जारी कर दिया है. इस गजट के प्रकाशन के साथ ही नए सांसदों के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

चुनाव परिणामों का विवरण

सरकारी समाचार एजेंसी 'बीएसएस' के अनुसार, चुनाव आयोग ने कुल 300 संसदीय सीटों में से 297 सीटों के लिए परिणाम घोषित कर गजट जारी किया है. इस अधिसूचना पर चुनाव आयोग सचिवालय के सचिव अख्तर अहमद ने हस्ताक्षर किए हैं. गौरतलब है कि देश की 300 सीटों में से 299 सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ था. फिलहाल दो सीटों के परिणाम रोक दिए गए हैं.

बीएनपी की ऐतिहासिक जीत

इन चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. बीएनपी ने 297 में से 209 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है. इसके साथ ही पार्टी दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है. वहीं, पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले दक्षिणपंथी दल जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटों पर कब्जा जमाया है.