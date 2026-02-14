बांग्लादेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, चुनाव आयोग ने जारी किया गजट
13वें आम चुनावों के परिणाम आने के बाद बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने नवनिर्वाचित सांसदों की सूची का गजट जारी कर दिया है.
Published : February 14, 2026 at 1:17 PM IST
ढाका: बांग्लादेश में नई सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. हाल ही में संपन्न हुए 13वें आम चुनावों के परिणाम आने के बाद बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शुक्रवार देर रात नवनिर्वाचित सांसदों की सूची का आधिकारिक गजट (अधिसूचना) जारी कर दिया है. इस गजट के प्रकाशन के साथ ही नए सांसदों के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.
चुनाव परिणामों का विवरण
सरकारी समाचार एजेंसी 'बीएसएस' के अनुसार, चुनाव आयोग ने कुल 300 संसदीय सीटों में से 297 सीटों के लिए परिणाम घोषित कर गजट जारी किया है. इस अधिसूचना पर चुनाव आयोग सचिवालय के सचिव अख्तर अहमद ने हस्ताक्षर किए हैं. गौरतलब है कि देश की 300 सीटों में से 299 सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ था. फिलहाल दो सीटों के परिणाम रोक दिए गए हैं.
बीएनपी की ऐतिहासिक जीत
इन चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. बीएनपी ने 297 में से 209 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है. इसके साथ ही पार्टी दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है. वहीं, पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले दक्षिणपंथी दल जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटों पर कब्जा जमाया है.
शेख हसीना की पार्टी को लगा झटका
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लिए यह चुनाव अस्तित्व का संकट लेकर आया. अवामी लीग को इन चुनावों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था. बता दें कि हसीना के 15 साल के शासन के पतन के बाद देश में पैदा हुए राजनीतिक शून्य और अस्थिरता के बीच ये चुनाव कराए गए थे.
महत्वपूर्ण आंकड़े और अगला कदम
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार कुल 59.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. 'bdnews24' न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, अब अगला चरण शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके बाद नवनिर्वाचित सदस्य आधिकारिक तौर पर संसद में अपना स्थान ग्रहण करेंगे. ये चुनाव बांग्लादेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देश ने काफी हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है.
