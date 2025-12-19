ETV Bharat / international

सिंगापुर में उस्मान बिन हादी की मौत, बांग्लादेश में विरोध-प्रदर्शन, राष्ट्रीय शोक की घोषणा

यहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. विस्तार से जानें.

SHARIF OSMAN HADI DEATH BANGLADESH
बांग्लादेश में विरोध-प्रदर्शन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 8:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका (बांग्लादेश): भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक इंकलाब मोंचो के संयोजक शरीफ उस्मान बिन हादी (Sharif Osman bin Hadi) की मौत के बाद यहां विरोध-प्रदर्शन किए गए. प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा और प्रमुख अखबारों के कार्यालय पर हमलाकर तोड़फोड़ किया और उसके बाद आगजनी की.

इसके बाद विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अवामी लीग के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया. वहीं, प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने चटगांव में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर धरना भी दिया. प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहीं, देश में हिंसा को लेकर यहां की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एक बैठक बुलाई है.

बता दें, इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के सामने प्रदर्शनकारियों ने हादी की हत्या के विरोध में नारेबाजी की, इसके साथ ही अवामी लीग और भारत विरोधी नारे भी लगाए. बाद में पुलिस अधिकारियों ने बीच-बचाव किया और प्रदर्शनकारियों को जगह से पीछे धकेल दिया. पता चला है कि सिंगापुर में हादी की मौत की खबर मिलने के बाद यहां के शाहबाद चौराहे पर लोग इकट्ठे हुए. इसके बाद हादी की मौत से नाराज प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की. देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया.

खुल्शी पुलिस चीफ शाहीन आलम ने बताया कि जो लोग हाई कमीशन के बाहर तैनात थे, उन्हें हटा दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वाले इलाके में तैनात हैं. हादी जुलाई विद्रोह और अवामी लीग पर बैन लगाने की मांग वाले आंदोलन के दौरान मशहूर हुए थे. उन्होंने ढाका-8 चुनाव क्षेत्र से एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का प्लान बताया था. पिछले शुक्रवार को बिजॉयनगर में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ. चलती मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक हमलावर ने रिक्शे में बैठे हादी को गोली मार दी. गोली उनके सिर में लगी.

गंभीर रूप से घायल हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई, और बाद में उसी रात उन्हें राजधानी के एवरकेयर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया. सोमवार दोपहर को, उन्हें एडवांस इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया था.

अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हालात को देखते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. वहीं, मस्जिदों में विशेष प्रार्थना का ऐलान भी किया गया और हादी की हत्या के गुनहगारों को ना बख्शने की बात भी कही गई. इसके साथ-साथ उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी लेने की भी बात कही.

पढ़ें: MEA ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया, कहा- यूनुस सरकार भारतीय मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी

बांग्लादेश नेवी ने भारतीय जलक्षेत्र में घुसकर मछुआरों की नाव पर किया हमला, 5 लापता

बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी उबाल, भारत के साथ क्यों गहराया तनाव?

TAGGED:

हादी की मौत के बाद प्रदर्शन
सिंगापुर में हादी की मौत
HADI DIES IN SINGAPORE
SHARIF OSMAN BIN HADI
SHARIF OSMAN HADI DEATH BANGLADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.