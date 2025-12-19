सिंगापुर में उस्मान बिन हादी की मौत, बांग्लादेश में विरोध-प्रदर्शन, राष्ट्रीय शोक की घोषणा
Published : December 19, 2025 at 8:07 AM IST
ढाका (बांग्लादेश): भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक इंकलाब मोंचो के संयोजक शरीफ उस्मान बिन हादी (Sharif Osman bin Hadi) की मौत के बाद यहां विरोध-प्रदर्शन किए गए. प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा और प्रमुख अखबारों के कार्यालय पर हमलाकर तोड़फोड़ किया और उसके बाद आगजनी की.
इसके बाद विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अवामी लीग के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया. वहीं, प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने चटगांव में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर धरना भी दिया. प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहीं, देश में हिंसा को लेकर यहां की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एक बैठक बुलाई है.
VIDEO | Dhaka: Amid widespread protests and chaos in the Bangladeshi capital, protesters set ablaze the residence of ousted Prime Minister Sheikh Hasina.#BangladeshUnrest #DhakaProtests #SheikhHasina— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/zK7kr6xapl
बता दें, इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के सामने प्रदर्शनकारियों ने हादी की हत्या के विरोध में नारेबाजी की, इसके साथ ही अवामी लीग और भारत विरोधी नारे भी लगाए. बाद में पुलिस अधिकारियों ने बीच-बचाव किया और प्रदर्शनकारियों को जगह से पीछे धकेल दिया. पता चला है कि सिंगापुर में हादी की मौत की खबर मिलने के बाद यहां के शाहबाद चौराहे पर लोग इकट्ठे हुए. इसके बाद हादी की मौत से नाराज प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की. देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया.
VIDEO | Dhaka, Bangladesh: Daily Star newspaper building was attacked in Dhaka following death of Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July Uprising and a spokesperson of the Inqilab Manch who was shot last week. Protests erupted in Dhaka as soon as the news of his death… pic.twitter.com/wJSfbc0E01— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
खुल्शी पुलिस चीफ शाहीन आलम ने बताया कि जो लोग हाई कमीशन के बाहर तैनात थे, उन्हें हटा दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वाले इलाके में तैनात हैं. हादी जुलाई विद्रोह और अवामी लीग पर बैन लगाने की मांग वाले आंदोलन के दौरान मशहूर हुए थे. उन्होंने ढाका-8 चुनाव क्षेत्र से एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का प्लान बताया था. पिछले शुक्रवार को बिजॉयनगर में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ. चलती मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक हमलावर ने रिक्शे में बैठे हादी को गोली मार दी. गोली उनके सिर में लगी.
#WATCH | Bangladesh: Visuals of the aftermath from Prothom Alo office in Dhaka, which was burned down by protesters last night. Firefighters are present at the spot.— ANI (@ANI) December 19, 2025
After the death of Osman Hadi, a key leader in the protests against Sheikh Hasina, Bangladesh has erupted in… pic.twitter.com/GFkq5XdB57
गंभीर रूप से घायल हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई, और बाद में उसी रात उन्हें राजधानी के एवरकेयर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया. सोमवार दोपहर को, उन्हें एडवांस इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया था.
Chief Advisor to the Government of Bangladesh, Muhammad Yunus tweets, " ... sharif osman hadi, the fearless frontline warrior of the july mass uprising under treatment in singapore and spokesperson for the inkilab mancha, is no longer with us... his passing represents an… pic.twitter.com/pEJdp5SXC2— ANI (@ANI) December 18, 2025
अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हालात को देखते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. वहीं, मस्जिदों में विशेष प्रार्थना का ऐलान भी किया गया और हादी की हत्या के गुनहगारों को ना बख्शने की बात भी कही गई. इसके साथ-साथ उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी लेने की भी बात कही.
