बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 साल की जेल, भ्रष्टाचार के मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ( IANS )

ढाका (बांग्लादेश): ढाका की एक अदालत ने गुरुवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 21 साल कैद की सजा सुनाई है. ढाका के स्पेशल जज - 5 मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना को तीन प्लॉट फ्रॉड केस में 7-7 साल की सज़ा के साथ 21 साल जेल की सजा सुनाई. बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुर्बाचल इलाके में सरकारी प्लॉट को गैर-कानूनी तरीके से बांटने के आरोप में छह अलग-अलग केस फाइल किए थे. बाकी तीन मामलों में फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा. कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को पांच साल जेल और 100,000 टका के जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को पांच साल जेल की सजा सुनाई. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने शेख हसीना को जुलाई 2024 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने की उनकी कोशिशों के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाते हुए पहले ही मौत की सजा सुनाई है. शेख हसीना और उनके परिवार के पास इन मामलों में कोई वकील नहीं था क्योंकि वे फरार थे. हालांकि, उन्होंने अलग-अलग भाषणों और बयानों में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल होने से इनकार किया है.