ETV Bharat / international

बांग्लादेश की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में शेख हसीना को 10 साल कारावास की सजा सुनाई

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ( ANI )

By PTI 2 Min Read