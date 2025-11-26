शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग 30 नवंबर तक पूरे बांग्लादेश में विरोध-प्रदर्शन करेगी
ICT-BD ने अपदस्थ पीएम शेख हसीना, तत्कालीन होममिनिस्टर असदुज्जमां खान कमाल को “इंसानियत के खिलाफ अपराध” करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.
By PTI
Published : November 26, 2025 at 12:16 PM IST
ढाका: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री को एक “गैर-कानूनी” ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई मौत की सजा के विरोध में 30 नवंबर तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और “प्रतिरोध मार्च” का ऐलान किया.
17 नवंबर को, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT-BD) ने 78 साल की हसीना और उस समय के होम मिनिस्टर असदुज्जमां खान कमाल को उनकी गैर-मौजूदगी में हुए ट्रायल के बाद “इंसानियत के खिलाफ क्राइम” करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई. हसीना अभी इंडिया में हैं, जबकि कमाल के भी भारत में ही छिपे होने की बात कही जा रही है.
अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में, अवामी लीग ने आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल का फैसला मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार की एक पॉलिटिकल “साजिश” का हिस्सा था, ताकि हसीना और पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले “इलेक्शन से बाहर” रखा जा सके.
“गैर-कानूनी ICT ट्रिब्यूनल के गैर-कानूनी फैसले” को खारिज करते हुए और यूनुस के इस्तीफे की मांग करते हुए पार्टी ने 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध, डेमोंस्ट्रेशन और “रेजिस्टेंस मार्च” की घोषणा की.
पार्टी ने कहा कि "मजाकिया" फैसले को नागरिकों ने "बेइज़्जती के साथ खारिज" कर दिया है और ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को "ट्रायल का मजाक" बताया.
अवामी लीग ने कहा कि वह "देश विरोधी साजिशों" का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है, और चुनावी प्रक्रिया से आजादी के समर्थक ताकतों को बाहर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ देश भर में विरोध का नेतृत्व करने की कसम खाई.
उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में बनावटी चुनाव... की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसका किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा," और कहा कि जल्द ही एक "देश भर में सख़्त आंदोलन" की घोषणा की जाएगी. पिछले साल 5 अगस्त को हसीना की अवामी लीग सरकार को 'जुलाई विद्रोह' कहे जाने वाले छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन में गिरा दिया गया था.
तीन दिन बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस विरोध कर रहे छात्रों के बुलावे पर पेरिस से अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए आए. हसीना और दो अन्य लोगों पर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए क्रूर तरीके अपनाने का आरोप लगाया गया था, जबकि UN मानवाधिकार ऑफिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच लगभग 1,400 लोग मारे गए थे.
ये भी पढ़ें - शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'