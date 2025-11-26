ETV Bharat / international

शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग 30 नवंबर तक पूरे बांग्लादेश में विरोध-प्रदर्शन करेगी

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना. ( ANI )

ढाका: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री को एक “गैर-कानूनी” ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई मौत की सजा के विरोध में 30 नवंबर तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और “प्रतिरोध मार्च” का ऐलान किया. 17 नवंबर को, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT-BD) ने 78 साल की हसीना और उस समय के होम मिनिस्टर असदुज्जमां खान कमाल को उनकी गैर-मौजूदगी में हुए ट्रायल के बाद “इंसानियत के खिलाफ क्राइम” करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई. हसीना अभी इंडिया में हैं, जबकि कमाल के भी भारत में ही छिपे होने की बात कही जा रही है. अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में, अवामी लीग ने आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल का फैसला मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार की एक पॉलिटिकल “साजिश” का हिस्सा था, ताकि हसीना और पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले “इलेक्शन से बाहर” रखा जा सके. “गैर-कानूनी ICT ट्रिब्यूनल के गैर-कानूनी फैसले” को खारिज करते हुए और यूनुस के इस्तीफे की मांग करते हुए पार्टी ने 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध, डेमोंस्ट्रेशन और “रेजिस्टेंस मार्च” की घोषणा की.