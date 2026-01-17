ETV Bharat / international

बांग्लादेश: पेट्रोल पंप पर तेल के पैसे मांगने पर हिंदू कर्मचारी को कुचला

बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यक के खिलाफ शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है.

BANGLADESH CAR RUNS HINDU WORKER
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
By IANS

Published : January 17, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
ढाका: बांग्लादेश के राजबारी जिले के सदर उपजिला में एक हिंदू व्यक्ति को जानबूझकर गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया, स्थानीय मीडिया ने शनिवार को यह खबर दी. यह पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा के परेशान करने वाले पैटर्न को और बढ़ाता है.

मरने वाले की पहचान 30 साल के रिपन साहा के तौर पर हुई है. वह राजबाड़ी में गोलंदा मोड़ के पास करीम फिलिंग स्टेशन पर काम करता था. पुलिस और लोकल गवाहों के हवाले से बांग्लादेश के जाने-माने अखबार, द डेली स्टार ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को हुई जब साहा ने तेल के पैसे मांगे तो ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की पुष्टि करते हुए राजबाड़ी सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज खोंडकर जियाउर रहमान ने बताया कि पुलिस ने बाद में गाड़ी जब्त कर ली और उसके मालिक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की राजबाड़ी जिला यूनिट के पूर्व ट्रेजरर, अबुल हशम को शुक्रवार दोपहर सदर उपजिला में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने कहा कि ड्राइवर कमल हुसैन को भी बनीबह निजपारा गांव से हिरासत में ले लिया गया है. यह कोई दुर्घटना नहीं है. हम हत्या का मामला दर्ज करेंगे. बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीडीन्यूज24 ने रहमान के हवाले से कहा, 'जब उन्होंने तेल के पैसे देने से मना किया तो श्रमिक कार के सामने खड़ा हो गया, और वे उसे कुचलकर भाग गए.' संवाददाता से बात करते हुए करीम फिलिंग स्टेशन के कर्मचारियों ने कहा कि एक काली लैंड क्रूजर ने शुक्रवार सुबह फिलिंग स्टेशन से 5,000 बांग्लादेशी टका का तेल लिया.

जब साहा ने गाड़ी को बिना पैसे दिए जाने से रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया और मौके से भाग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. एक महीने में यह दसवीं हत्या है, जिससे पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी सामने आई है.

लोकल मीडिया ने बताया कि इस हफ़्ते की शुरुआत में फेनी जिले के दागनभुइयां उपजिला में बदमाशों ने एक और हिंदू आदमी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी. 27 साल के ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समीर दास का शव सोमवार को बांग्लादेश के जगतपुर गांव में एक फसल के खेत से बरामद किया गया.

इससे पहले 9 जनवरी को भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर बार-बार हो रहे हमलों के परेशान करने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता जताई थी. भारत ने कहा था कि वह पड़ोसी देश में हालात पर नजर रख रहा है और उम्मीद करता है कि सांप्रदायिक हिंसा के ऐसे कामों से सख्ती से निपटा जाएगा.

बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, जिससे दुनिया भर के लोगों और कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन में गुस्सा है.

बांग्लादेश अल्पसंख्यक हत्या
हिंदू कर्मचारी कुचला
BANGLADESH MINORITY KILLINGS
BANGLADESH
