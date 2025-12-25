ETV Bharat / international

बेगम खालिदा जिया के बेटे रहमान ने कहा, 'सभी को साथ आना होगा', हादी को लेकर कही ये बात

ढाका : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने 17 साल के अंतराल के बाद ढाका वापस लौटने पर अपने पहले संबोधन में बृहस्पतिवार को देशवासियों से साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया.

उन्होंने हवाई अड्डे से ढाका के जुलाई 36 एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के बाद पार्टी समर्थकों से कहा “हम जिस भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं, चाहे हम किसी पार्टी से जुड़े न हों -- सभी को कानून -व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए.” बांगलादेश में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद फैले असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता के बीच रहमान ने यह अपील की है.

हादी पिछले साल हुए व्यापक प्रदर्शनों में एक प्रमुख चेहरा थे, जिनके बाद शेख हसीना सरकार गिर गई थी. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे रहमान (60) चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं. सरकारी बांग्लादेश सांगबाद सांगस्था की खबर में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग के प्रसिद्ध उद्धरण “आई हैव अ ड्रीम” का उल्लेख करते हुए रहमान ने कहा, “मेरे पास अपने देश के लोगों और अपने देश के लिए एक योजना है.”

रहमान ने कहा, “यह योजना लोगों के हित में है, देश के विकास के लिए है, और देश की किस्मत बदलने के लिए है. इस योजना को लागू करने के लिए मुझे देश के सभी लोगों का समर्थन चाहिए. अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह, हम अपनी योजना को लागू कर पाएंगे.” उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा सुरक्षित बांगलादेश बनाना चाहते हैं जहां लोग जाति, पंथ और विश्वास के भेद के बिना शांतिपूर्ण माहौल में रह सकें.

उन्होंने कहा, “हमारे देश में पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोग हैं. मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई हैं। हम एक सुरक्षित बांगलादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा अपने घर से सुरक्षित रूप से निकल सके और सुरक्षित रूप से वापस लौट सके.” उन्होंने लोगों से अपनी बीमार मां और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के लिए प्रार्थना करने की अपील की। वह कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद ढाका के एवरेकेयर अस्पताल में जिया से मिलने जाएंगे.

बीएनपी के सचिव जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और पार्टी के अन्य नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका में हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे पर रहमान का स्वागत किया. रहमान के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान भी थीं. बीएनपी फरवरी में होने वाले चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है.