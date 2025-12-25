बेगम खालिदा जिया के बेटे रहमान ने कहा, 'सभी को साथ आना होगा', हादी को लेकर कही ये बात
बांग्लादेश में चुनाव हुए, तो तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं.
Published : December 25, 2025 at 7:38 PM IST
ढाका : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने 17 साल के अंतराल के बाद ढाका वापस लौटने पर अपने पहले संबोधन में बृहस्पतिवार को देशवासियों से साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया.
उन्होंने हवाई अड्डे से ढाका के जुलाई 36 एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के बाद पार्टी समर्थकों से कहा “हम जिस भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं, चाहे हम किसी पार्टी से जुड़े न हों -- सभी को कानून -व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए.” बांगलादेश में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद फैले असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता के बीच रहमान ने यह अपील की है.
हादी पिछले साल हुए व्यापक प्रदर्शनों में एक प्रमुख चेहरा थे, जिनके बाद शेख हसीना सरकार गिर गई थी. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे रहमान (60) चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं. सरकारी बांग्लादेश सांगबाद सांगस्था की खबर में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग के प्रसिद्ध उद्धरण “आई हैव अ ड्रीम” का उल्लेख करते हुए रहमान ने कहा, “मेरे पास अपने देश के लोगों और अपने देश के लिए एक योजना है.”
रहमान ने कहा, “यह योजना लोगों के हित में है, देश के विकास के लिए है, और देश की किस्मत बदलने के लिए है. इस योजना को लागू करने के लिए मुझे देश के सभी लोगों का समर्थन चाहिए. अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह, हम अपनी योजना को लागू कर पाएंगे.” उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा सुरक्षित बांगलादेश बनाना चाहते हैं जहां लोग जाति, पंथ और विश्वास के भेद के बिना शांतिपूर्ण माहौल में रह सकें.
उन्होंने कहा, “हमारे देश में पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोग हैं. मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई हैं। हम एक सुरक्षित बांगलादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा अपने घर से सुरक्षित रूप से निकल सके और सुरक्षित रूप से वापस लौट सके.” उन्होंने लोगों से अपनी बीमार मां और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के लिए प्रार्थना करने की अपील की। वह कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद ढाका के एवरेकेयर अस्पताल में जिया से मिलने जाएंगे.
बीएनपी के सचिव जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और पार्टी के अन्य नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका में हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे पर रहमान का स्वागत किया. रहमान के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान भी थीं. बीएनपी फरवरी में होने वाले चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है.
वर्ष 2001 से 2006 तक बीएनपी के कार्यकाल के दौरान पार्टी की सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी अब उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानी जा रही है क्योंकि अंतरिम सरकार ने देश के कठोर आतंकवाद-रोधी कानून के तहत एक कार्यकारी आदेश के जरिए अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
बीएनपी ने जब लंदन से रहमान की वापसी की योजना की घोषणा की थी, तो रहमान ने कहा था, "जिस तरह कोई बच्चा, अपनी गंभीर रूप से बीमार मां के संकट के समय उसके पास होना चाहता है, वैसे ही मैं बांग्लादेश लौटना चाहता हूं." रहमान की ढाका वापसी ऐसे समय में हुई है जब बांगलादेश-भारत संबंध तेजी से खराब हो रहे हैं.
बीएनपी नेता हवाई अड्डे से बुलेटप्रूफ बस में सवार होकर रवाना हुए. वह एक भव्य स्वागत समारोह में शामिल होने वाले हैं, जहां उनके हजारों समर्थक उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं. हवाई अड्डे से रवाना होने से पहले, रहमान ने फोन पर बातचीत में अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद युनूस को धन्यवाद किया. यूनुस ने उनकी सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था और उनके घर वापसी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समर्थन दिया था.
तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं जिया अस्पताल के ‘इंटेंसिव केयर यूनिट’ (आईसीयू) में इलाज करा रही हैं. रहमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढाका में करीब 4,000 सैन्य कर्मी, अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (बीजीबी), दंगा नियंत्रण उपकरणों में सुसज्जित पुलिसकर्मी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. भारत ने मंगलवार को हादी की मौत की पूरी जांच की मांग की. हादी की हत्या में भारत का हाथ होने के बिना प्रमाणित आरोपों की वजह से बांगलादेश में भारत के खिलाफ नकारात्मक भावना पैदा हुई है.
