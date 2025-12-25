ETV Bharat / international

नया साल देगा अवामी लीग को तगड़ा दर्द, पार्टी नहीं लड़ पाएगी बांग्लादेश का आम चुनाव

जवाब में, प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने लेटर नहीं देखा है और उन्हें इसके बारे में पता नहीं है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवामी लीग को लेकर सरकार का रुख साफ है.

एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में, जिसमें कहा गया था कि चीफ एडवाइजर को 5 US सांसदों द्वारा अवामी लीग पर बैन को लेकर चिंता जताते हुए एक लेटर भेजा गया था, शफीकुल आलम ने यह बयान दिया.

अंतरिम सरकार की एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के बाद, बुधवार दोपहर राजधानी में फॉरेन सर्विस एकेडमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ताकि मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी जा सके.

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा है कि बांग्लादेश अवामी लीग, जिसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर अभी देश में बैन है. अगले साल फरवरी में होने वाले नेशनल पार्लियामेंट्री चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी.

सेक्रेटरी ने कहा, "क्योंकि अवामी लीग की एक्टिविटीज पर बैन है और इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, इसलिए अवामी लीग इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी."

गौर करें तो इस साल मई की शुरुआत में, अंतरिम सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके बांग्लादेश अवामी लीग और उससे जुड़े, एसोसिएटेड और भाईचारे वाले संगठनों की सभी एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया था.

यह फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में ट्रायल पूरे होने तक लागू रहने की बात कही गई थी. उस समय, गजट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पब्लिक सिक्योरिटी डिवीजन ने जारी किया था. नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यह कार्रवाई एंटी-टेररिज़्म (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस के तहत की गई थी.

पिछले साल जुलाई में स्टूडेंट्स की बगावत के बाद शेख हसीना की सरकार हटाए जाने के लगभग एक साल बाद बांग्लादेश अपने नेशनल इलेक्शन कराने की तैयारी कर रहा है. इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी पार्टी के बिना इलेक्शन, इलेक्शन नहीं, बल्कि ताजपोशी होगी, क्योंकि अवामी लीग को आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है.

हसीना ने कहा, "अवामी लीग के बिना चुनाव, चुनाव नहीं बल्कि ताजपोशी है. यूनुस बांग्लादेशी लोगों के एक भी वोट के बिना सरकार चला रहे हैं, और अब वह उस पार्टी पर बैन लगाना चाहते हैं, जो नौ बार पॉपुलर मैंडेट से चुनी गई है."

उन्होंने आगे कहा, "हिस्टॉरिकली, जब बांग्लादेशी अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं दे सकते, तो वे बिल्कुल भी वोट नहीं देते. इसलिए अगर अवामी लीग पर यह बैन जारी रहा, तो लाखों लोग असल में वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे. ऐसी किसी भी कोशिश से जो सरकार बनेगी, उसमें शासन करने का मोरल अथॉरिटी नहीं होगी. यह ऐसे समय में एक बहुत बड़ा मौका गंवाना होगा, जब बांग्लादेश को असली नेशनल सुलह की प्रोसेस की बहुत जरूरत है."

बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं, और पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है.