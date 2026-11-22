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बांग्लादेश में हिंसा भड़की: BNP नेताओं की हत्या के बाद आवामी लीग के घरों-दुकानों में आगजनी

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 4 Min Read

ढाका: ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर नरैल जिले में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दर्जनों घरों और दुकानों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी. यह हमला इस हफ्ते की शुरुआत में बीएनपी से जुड़े दो नेताओं की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया.

ये हमले शुक्रवार दोपहर को कालिया उपजिला के बेंदर चार गांव में हुए और रात तक जारी रहे. इनमें प्रतिबंधित अवामी लीग की गतिविधियों से जुड़ी प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया. जिन प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया, उनमें नरैल-1 के पूर्व विधायक बीएम कबीरुल हक मुक्ति का पुश्तैनी घर और कालिया म्युनिसिपैलिटी के पूर्व मेयर फकीर मुशफिकुर रहमान लिटन का घर शामिल था.

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक फायर सर्विस ने बताया कि लगभग 20 से 25 घरों में 50 से ज़्यादा रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो गई. बर्दिया बाजार की कई दुकानों में भी आग लगा दी गई. हालांकि, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों का अंदाजा है कि 15 से 20 घरों में तोड़फोड़ की गई और कई इमारतों में आग लगा दी गई. यह हिंसा बुधवार को बीएनपी से जुड़े दो नेताओं, कालिया म्युनिसिपल कृषक दल के जनरल सेक्रेटरी शाहीन मोल्ला और जातीयतावादी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन (JASAS) की कालिया उपजिला यूनिट के जनरल सेक्रेटरी सोहेल मोल्ला की हत्या के बाद हुई. बेंदर चार में बोट टोला चौराहे पर मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला होने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पहले कालिया उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया और बाद में खुलना के अस्पतालों में ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. लोगों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार के हमलों में बीएनपी से जुड़े लोग शामिल थे, जबकि स्थानीय बीएनपी नेताओं ने इन आरोपों से इनकार किया. कालिया उपजिला बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी एसएम वहीदुज्जमां मिलू ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पार्टी नेताओं या कार्यकर्ताओं ने आगजनी के हमलों को आयोजित किया था या उनमें हिस्सा लिया था. उन्होंने सोशल मीडिया के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि 200 से ज़्यादा घरों को निशाना बनाया गया.