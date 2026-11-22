बांग्लादेश में हिंसा भड़की: BNP नेताओं की हत्या के बाद आवामी लीग के घरों-दुकानों में आगजनी
ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक फायर सर्विस ने बताया कि लगभग 20 से 25 घरों में 50 से ज़्यादा रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो गई.
By ANI
Published : November 22, 2026 at 12:49 PM IST
ढाका: ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर नरैल जिले में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दर्जनों घरों और दुकानों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी. यह हमला इस हफ्ते की शुरुआत में बीएनपी से जुड़े दो नेताओं की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया.
ये हमले शुक्रवार दोपहर को कालिया उपजिला के बेंदर चार गांव में हुए और रात तक जारी रहे. इनमें प्रतिबंधित अवामी लीग की गतिविधियों से जुड़ी प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया. जिन प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया, उनमें नरैल-1 के पूर्व विधायक बीएम कबीरुल हक मुक्ति का पुश्तैनी घर और कालिया म्युनिसिपैलिटी के पूर्व मेयर फकीर मुशफिकुर रहमान लिटन का घर शामिल था.
ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक फायर सर्विस ने बताया कि लगभग 20 से 25 घरों में 50 से ज़्यादा रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो गई. बर्दिया बाजार की कई दुकानों में भी आग लगा दी गई. हालांकि, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों का अंदाजा है कि 15 से 20 घरों में तोड़फोड़ की गई और कई इमारतों में आग लगा दी गई.
यह हिंसा बुधवार को बीएनपी से जुड़े दो नेताओं, कालिया म्युनिसिपल कृषक दल के जनरल सेक्रेटरी शाहीन मोल्ला और जातीयतावादी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन (JASAS) की कालिया उपजिला यूनिट के जनरल सेक्रेटरी सोहेल मोल्ला की हत्या के बाद हुई.
बेंदर चार में बोट टोला चौराहे पर मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला होने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पहले कालिया उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया और बाद में खुलना के अस्पतालों में ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
लोगों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार के हमलों में बीएनपी से जुड़े लोग शामिल थे, जबकि स्थानीय बीएनपी नेताओं ने इन आरोपों से इनकार किया. कालिया उपजिला बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी एसएम वहीदुज्जमां मिलू ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पार्टी नेताओं या कार्यकर्ताओं ने आगजनी के हमलों को आयोजित किया था या उनमें हिस्सा लिया था. उन्होंने सोशल मीडिया के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि 200 से ज़्यादा घरों को निशाना बनाया गया.
पुलिस ने कहा कि मारे गए दो बीएनपी नेताओं के रिश्तेदारों समेत एक गुस्साया ग्रुप शुक्रवार शाम करीब 4:45 बजे गांव में इकट्ठा हुआ और बुधवार की हत्याओं में कथित तौर पर शामिल अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया. बाद में स्थिति को काबू में करने के लिए और पुलिसवालों को तैनात किया गया.
शनिवार को एक बयान में नरैल पुलिस ने सोशल मीडिया के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया था, और इन दावों को मनगढ़ंत बताया. पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अल मामुन सिकदर ने आरोप लगाया कि हिंसा को गलत तरीके से दिखाने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए और एआई से बने वीडियो फैलाए गए.
इस बीच इन घटनाओं ने बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में देश वापस आने वाली हैं. 20 नवंबर को विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने देश भर में हमलों में कथित तौर पर शामिल लोगों को आतंकवादी ग्रुप बताया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी.
उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की आगजनी और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ चेतावनी के बाद आई है. लालमोनिरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा, 'बस बहुत हो गया. हमें इन आतंकवादियों, आगजनी करने वालों और हत्यारों को साफ जवाब देना चाहिए.'
अशांति के बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जिलों में 96 प्लाटून तैनात कीं. इस बीच भारत ने बांग्लादेश के साथ अच्छे और कंस्ट्रक्टिव रिश्ते की अपनी इच्छा दोहराई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली बांग्लादेश के अंदरूनी घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा.
इसके अलावा हसीना के कानूनी सलाहकार ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से संपर्क करके पूर्व प्रधानमंत्री के लिए नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मांगा है, जो अगस्त 2024 से भारत में रह रही है.