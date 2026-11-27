बांग्लादेश: शेख हसीना के गृह जिले में मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बंद
शेख हसीना की भारत से वापस लौटने की 16 दिसंबर की घोषणा के बाद देश में अशांति फैल गई.
By PTI
Published : November 27, 2026 at 7:33 PM IST
ढाका : बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी की योजना को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच अधिकारियों ने उनके गृह जिले गोपालगंज में शुक्रवार से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी हैं। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी.
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 15 नवंबर से निलंबित रेल सेवाएं भी अनिश्चितकाल तक बंद रहेंगी.
‘डेली स्टार’ ने सरकारी मोबाइल वित्तीय सेवा ‘नगद’ के वितरक शेख मुजाहिदुल इस्लाम के हवाले से बताया, ''हमें 27 से 30 नवंबर तक जिले में वित्तीय लेन-देन सीमित करने का मौखिक निर्देश दिया गया था. हम प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं.''
हसीना की 16 दिसंबर को भारत से बांग्लादेश लौटने की घोषित योजना के बाद देश में अशांति फैल गई है. उन्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. गोपालगंज में 15 नवंबर को सबसे पहले विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थीं.
दो दिन बाद पुलिस ने अवामी लीग के कई संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. इन लोगों ने हसीना के गृहनगर तुंगीपारा में एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए. प्रदर्शनकारियों ने जिले में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के विधायकों के घरों में भी आग लगा दी थी.
‘प्रोथोम आलो’ ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि हाल में असामान्य रूप से बड़ी रकम के लेन-देन का पता चलने के बाद गोपालगंज में मोबाइल वित्तीय सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है. स्थिति सामान्य होने पर ये सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी.
अखबार ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि सरकार ने गोपालगंज में मरम्मत और प्रशासनिक कार्यों को लेकर सतर्क रुख अपनाया है और इन्हें धीमी गति से आगे बढ़ाया जा रहा है. अधिकारी ने कहा कि जिले के लिए सरकारी आवंटन भी अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं.
लोक प्रशासन राज्य मंत्री अब्दुल बारी ने गुरुवार को कहा, ''मुझे उम्मीद है कि स्थिति में थोड़ा और सुधार होने के बाद सब कुछ धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा.''
एक स्थानीय पत्रकार के अनुसार, ज्यादातर लोग निजी मोबाइल वित्तीय सेवा ‘बिकाश’ का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा, ''ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले उन सभी लोगों को मोबाइल बैंकिंग सेवाओं से वंचित कर दिया गया है, जिनके राष्ट्रीय पहचान पत्र में गोपालगंज का पता दर्ज है.''
उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने जिले में फिर से हिंसा भड़कने से रोकने के लिए बॉडी कैमरों और ड्रोन से लैस अर्द्धसैनिक बल सीमा रक्षक बांग्लादेश (बीजीबी) की 56 टुकड़ियां तैनात की हैं.
‘प्रोथोम आलो’ के अनुसार, बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता एवं कार्यकारी निदेशक आरिफ हुसैन खान ने कहा कि कानून मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध लेन-देन में शामिल किसी भी व्यक्ति का खाता निलंबित करने की अनुमति देता है और गोपालगंज में इसी नियम के तहत कार्रवाई की गई है.
हसीना की प्रतिबंधित अवामी लीग के एक स्थानीय नेता हैदर हुसैन ने कहा, ''सरकार हमारी जिंदगी मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन दो साल से अधिक समय तक लगातार उत्पीड़न और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते रहने को मजबूर होने के बाद अब हम आजादी से रह रहे हैं. कानून लागू करने वाले अधिकारी भी हमारी आवाजाही में बाधा नहीं डाल रहे हैं.''
हुसैन ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में हिंसा बढ़ने के दौरान भी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने पुलिस या बीजीबी के साथ किसी तरह की शारीरिक झड़प नहीं की थी.
इस बीच, 17 और 19 नवंबर को हुए हमलों में थानों की इमारतों और वाहनों को आग लगाए जाने के बाद तुंगीपारा और मुक्सुदपुर पुलिस थानों का कामकाज बंद है.
गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक प्रत्युष कुमार मजूमदार ने कहा कि नुकसान के कारण थानों के परिसरों से कामकाज संभव नहीं है. हालांकि, उन्होंने इनके दोबारा खुलने की समयसीमा बताने से इनकार कर दिया.
बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में भी अशांति फैलने के बीच बीजीबी ने शुक्रवार को बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने गुरुवार रात ढाका और छह अन्य जिलों में अर्द्धसैनिक बलों की 113 टुकड़ियां तैनात की हैं. अवामी लीग ऑनलाइन मंचों के जरिये 29 और 30 नवंबर को देशव्यापी बंद का कार्यक्रम प्रचारित कर रही है, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है.
हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के कारण उनकी सरकार गिरने के बाद ढाका छोड़कर भारत आ गई थीं. तब से वह भारत में रह रही हैं.
उन्हें अपने देश में गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई घातक कार्रवाई के मामले में विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई मौत की सजा भी शामिल है.
हसीना ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस मामले में सुनवाई की वैधता पर सवाल उठाए हैं. बांग्लादेश ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. नई दिल्ली ने ढाका के अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन उन्हें सौंपने के संबंध में कोई फैसला घोषित नहीं किया है. भारत ने कहा है कि इस मामले की स्थापित प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है.
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