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बांग्लादेश: शेख हसीना के गृह जिले में मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बंद

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ( file photo-ANI )

By PTI 5 Min Read

ढाका : बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी की योजना को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच अधिकारियों ने उनके गृह जिले गोपालगंज में शुक्रवार से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी हैं। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी.

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 15 नवंबर से निलंबित रेल सेवाएं भी अनिश्चितकाल तक बंद रहेंगी.

‘डेली स्टार’ ने सरकारी मोबाइल वित्तीय सेवा ‘नगद’ के वितरक शेख मुजाहिदुल इस्लाम के हवाले से बताया, ''हमें 27 से 30 नवंबर तक जिले में वित्तीय लेन-देन सीमित करने का मौखिक निर्देश दिया गया था. हम प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं.'' हसीना की 16 दिसंबर को भारत से बांग्लादेश लौटने की घोषित योजना के बाद देश में अशांति फैल गई है. उन्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. गोपालगंज में 15 नवंबर को सबसे पहले विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थीं. दो दिन बाद पुलिस ने अवामी लीग के कई संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. इन लोगों ने हसीना के गृहनगर तुंगीपारा में एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए. प्रदर्शनकारियों ने जिले में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के विधायकों के घरों में भी आग लगा दी थी. ‘प्रोथोम आलो’ ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि हाल में असामान्य रूप से बड़ी रकम के लेन-देन का पता चलने के बाद गोपालगंज में मोबाइल वित्तीय सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है. स्थिति सामान्य होने पर ये सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी. अखबार ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि सरकार ने गोपालगंज में मरम्मत और प्रशासनिक कार्यों को लेकर सतर्क रुख अपनाया है और इन्हें धीमी गति से आगे बढ़ाया जा रहा है. अधिकारी ने कहा कि जिले के लिए सरकारी आवंटन भी अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं. लोक प्रशासन राज्य मंत्री अब्दुल बारी ने गुरुवार को कहा, ''मुझे उम्मीद है कि स्थिति में थोड़ा और सुधार होने के बाद सब कुछ धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा.'' एक स्थानीय पत्रकार के अनुसार, ज्यादातर लोग निजी मोबाइल वित्तीय सेवा ‘बिकाश’ का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा, ''ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले उन सभी लोगों को मोबाइल बैंकिंग सेवाओं से वंचित कर दिया गया है, जिनके राष्ट्रीय पहचान पत्र में गोपालगंज का पता दर्ज है.'' उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने जिले में फिर से हिंसा भड़कने से रोकने के लिए बॉडी कैमरों और ड्रोन से लैस अर्द्धसैनिक बल सीमा रक्षक बांग्लादेश (बीजीबी) की 56 टुकड़ियां तैनात की हैं.