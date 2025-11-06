ETV Bharat / international

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नए हमले, कच्छी और दूसरा क्वेटा में सुरक्षा रामभरोसे

बलूचिस्तान में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कच्छी जिले में और क्वेटा में हमले कर सुरक्षा पर प्रहार किया है.

Attack in Balochistan
लगातार उपेक्षा के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नए हमले हो रहे हैं. (ANI)
author img

By ANI

Published : November 6, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

क्वेटा (पाकिस्तान): बलूचिस्तान के बिगड़ते सुरक्षा माहौल की एक और चिंताजनक याद दिलाते हुए, मंगलवार शाम को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने दो अलग-अलग हमले किए, एक कच्छी जिले में और दूसरा क्वेटा में, जिससे राज्य की तैयारियों और क्षेत्र की सुरक्षा जरूरतों की लगातार अनदेखी पर नए सवाल खड़े हो गए हैं.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक दो अलग-अलग घटनाओं में, अज्ञात हथियारबंद समूहों ने कच्छी जिले के एक पुलिस थाने पर हमला किया और क्वेटा के पश्चिमी बाईपास पर एक सुरक्षा चौकी को हथगोले से निशाना बनाया.

अधिकारियों के अनुसार, लगभग 20 भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने कच्छी जिले के खट्टन पुलिस थाने पर धावा बोल दिया. यह चौकी, जिसे हाल ही में पशुधन विभाग की एक पुनर्निर्मित इमारत के अंदर स्थापित किया गया था. पुलिस बल में लेवी कर्मियों के विलय के बाद बेहद असुरक्षित साबित हुई.

डॉन के अनुसार, हमलावर दो कमरों वाले इस छोटे से थाने में जबरन घुस गए, सरकारी रिकॉर्ड और फर्नीचर में आग लगा दी और हथियार लूट लिए. वे एक एसएमजी और एक जी-3 असॉल्ट राइफल, एक मोबाइल फोन और एक निजी मोटरसाइकिल लेकर भाग गए.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने डॉन को बताया कि हमलावरों की भारी संख्या को देखते हुए, आसपास तैनात पूर्व सैन्यकर्मी प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे. सौभाग्य से, किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली.

घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बल पहुंच गए और अपराधियों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया. सिबी रेंज के आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने हमले की गहन जांच शुरू कर दी है.

उसी शाम दूसरी घटना में, अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने क्वेटा के वेस्टर्न बाईपास के पास सुरक्षा बलों की एक चौकी को निशाना बनाकर दो हथगोले फेंके. हालांकि विस्फोटक चौकी के पास फटे, लेकिन किसी के हताहत होने या नुकसान की सूचना नहीं है.

सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. बाद में आसपास के इलाके की तलाशी के लिए एक तलाशी अभियान चलाया गया.

गौर करें तो ये दोहरे हमले बलूचिस्तान में हमलों की बढ़ती प्रवृत्ति में शामिल हैं. इससे अपर्याप्त पुलिस संसाधनों, दूरदराज के जिलों में कमजोर सुरक्षा उपस्थिति, तथा प्रांत की दीर्घकालिक शिकायतों और अस्थिरता को दूर करने में सरकार की निरंतर विफलता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं.

ये भी पढ़ें - पाकिस्तान में TTP के कई आतंकी मारे गये, सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान

TAGGED:

COUNTER TERRORISM DEPARTMENT
VOILENCE IN BALOCHISTAN
BALOCHISTAN SECURITY
PAKISTAN
ATTACK IN BALOCHISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.