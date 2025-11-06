ETV Bharat / international

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नए हमले, कच्छी और दूसरा क्वेटा में सुरक्षा रामभरोसे

लगातार उपेक्षा के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नए हमले हो रहे हैं. ( ANI )

क्वेटा (पाकिस्तान): बलूचिस्तान के बिगड़ते सुरक्षा माहौल की एक और चिंताजनक याद दिलाते हुए, मंगलवार शाम को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने दो अलग-अलग हमले किए, एक कच्छी जिले में और दूसरा क्वेटा में, जिससे राज्य की तैयारियों और क्षेत्र की सुरक्षा जरूरतों की लगातार अनदेखी पर नए सवाल खड़े हो गए हैं.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक दो अलग-अलग घटनाओं में, अज्ञात हथियारबंद समूहों ने कच्छी जिले के एक पुलिस थाने पर हमला किया और क्वेटा के पश्चिमी बाईपास पर एक सुरक्षा चौकी को हथगोले से निशाना बनाया.

अधिकारियों के अनुसार, लगभग 20 भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने कच्छी जिले के खट्टन पुलिस थाने पर धावा बोल दिया. यह चौकी, जिसे हाल ही में पशुधन विभाग की एक पुनर्निर्मित इमारत के अंदर स्थापित किया गया था. पुलिस बल में लेवी कर्मियों के विलय के बाद बेहद असुरक्षित साबित हुई.

डॉन के अनुसार, हमलावर दो कमरों वाले इस छोटे से थाने में जबरन घुस गए, सरकारी रिकॉर्ड और फर्नीचर में आग लगा दी और हथियार लूट लिए. वे एक एसएमजी और एक जी-3 असॉल्ट राइफल, एक मोबाइल फोन और एक निजी मोटरसाइकिल लेकर भाग गए.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने डॉन को बताया कि हमलावरों की भारी संख्या को देखते हुए, आसपास तैनात पूर्व सैन्यकर्मी प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे. सौभाग्य से, किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली.