BNM ने जर्मनी में विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान पर लगाया बलूचों के नरसंहार का आरोप

Published : October 21, 2025 at 3:01 PM IST
हनोवर: बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) ने पाकिस्तान की चल रही सैन्य कार्रवाइयों, ड्रोन हमलों और बलूचिस्तान में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के विरोध में जर्मनी के हनोवर में एक प्रदर्शन आयोजित किया. बीएनएम की एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों के लिए न्याय और पंजाबियों द्वारा किए जा रहे सैन्य आक्रमण को तत्काल रोकने की मांग करते हुए बैनर लहराए.
स्पीकर्स ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाबी सेना ने कब्जे वाले बलूचिस्तान के खुजदार में स्थित जेहरी उप-जिला पर हवाई और जमीनी दोनों तरह के हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई और घर और पूरे गांव तबाह हो गए.
उन्होंने दावा किया कि जेहरी एक महीने से भी ज़्यादा समय से लगातार बमबारी की चपेट में है, कम्युनिकेशन सिस्टम बाधित है, कर्फ्यू लगा हुआ है और मानवीय सहायता बाधित है. बीएनएम की प्रेस रिलीज के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से इस क्षेत्र में एक फैक्ट-फाइंडिंग मिशन तैनात करने का आग्रह किया.
सामूहिक दंड का एक रूप
जर्मनी में बीएनएम के नेताओं, जिनमें शार हसन बलूच, सफिया बलूच, शाली बलूच, जब्बार बलूच, सामी बलूच, लुकमान बलूच, हम्माद बलूच, सारा बलूच, मुजीब अब्दुल्ला बलूच, अकबर सब्ज, सलाम बलूच और सफिया गौहर शामिल थे,. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया. उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य हमलों, जबरन गुमशुदगी और ड्रोन हमलों की निंदा की और इन्हें बलूच राष्ट्र पर सामूहिक दंड का एक रूप बताया. उन्होंने जेहरी की वर्तमान स्थिति को 'स्लॉटर हाउस' में बदल दिया गया बताया.
स्पीकर्स ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार संगठनों से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूच संघर्ष न्याय, सम्मान और आत्मनिर्णय की खोज पर केंद्रित है. कई स्पीकर ने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए संकेत दिया कि जेहरी और आसपास के इलाकों में ड्रोन हमलों और हेलीकॉप्टर बमबारी में कई नागरिक मारे गए.
बलूच समुदाय के विरुद्ध आक्रामकता
उन्होंने जोर देकर कहा कि ये हमले पंजाबी राज्य द्वारा बलूच समुदाय के विरुद्ध वर्षों से जारी आक्रामकता के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं. स्पीकर्स ने यह भी कहा कि पंजाबी सेना धार्मिक और राष्ट्रवादी बयानबाजी के जरिए अपनी कार्रवाइयों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करती है, जैसा कि बीएनएम की प्रेस रिलीज में भी उजागर किया गया है.
बलूच राष्ट्रीय आंदोलन (BNM) ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इन अपराधों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने और इस्लामाबाद के साथ-साथ रावलपिंडी पर बलूच राष्ट्र के विरुद्ध चल रहे नरसंहार अभियान को रोकने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया. प्रदर्शन के समापन पर प्रतिभागियों ने न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया. बीएनएम की प्रेस रिलीज के अनुसार, एक वक्ता ने कहा, "वैश्विक चुप्पी हमें हर दिन गहरे घाव दे रही है. इस चुप्पी को अब तोड़ना होगा."
