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बालेंद्र शाह आज नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ, भव्य समारोह की तैयारी

बालेंद्र शाह ( AP )

By PTI 2 Min Read

काठमांडू: बालेंद्र शाह 'बालेन' आज नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. वह हिमालयी राष्ट्र के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे. 35 वर्षीय बालेन शाह को गुरुवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया, जिससे उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया. रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने 5 मार्च के हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की थी. बालेंद्र शाह मधेस इलाके से आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे. काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह पिछले साल हुए Gen Z विरोध प्रदर्शनों के बाद चर्चा में आए थे. हिंसक प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था. विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए पहले आम चुनाव में आरएसपी ने बालेन को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया और प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों में से 182 सीटें हासिल कीं, जिससे वह संविधान के अनुच्छेद 76 (1) के तहत बहुमत वाली सरकार बनाने के योग्य हो गई. प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों में से 165 सीधे वोटिंग से और 110 प्रोपोर्शनल वोटिंग से चुने जाते हैं.