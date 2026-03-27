बालेंद्र शाह आज नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ, भव्य समारोह की तैयारी
नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे 35 वर्षीय बालेन शाह को गुरुवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया.
By PTI
Published : March 27, 2026 at 11:47 AM IST
काठमांडू: बालेंद्र शाह 'बालेन' आज नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. वह हिमालयी राष्ट्र के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे. 35 वर्षीय बालेन शाह को गुरुवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया, जिससे उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया. रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने 5 मार्च के हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की थी.
बालेंद्र शाह मधेस इलाके से आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे.
काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह पिछले साल हुए Gen Z विरोध प्रदर्शनों के बाद चर्चा में आए थे. हिंसक प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था.
विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए पहले आम चुनाव में आरएसपी ने बालेन को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया और प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों में से 182 सीटें हासिल कीं, जिससे वह संविधान के अनुच्छेद 76 (1) के तहत बहुमत वाली सरकार बनाने के योग्य हो गई.
प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों में से 165 सीधे वोटिंग से और 110 प्रोपोर्शनल वोटिंग से चुने जाते हैं.
नए चुने गए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, RSP की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में संसदीय दल का गठन किया गया. RSP की केंद्रीय संगठन समिति के सचिव शंकर श्रेष्ठ ने कहा, "पार्टी चेयरमैन रबि लामिछाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, संसदीय दल की मीटिंग ने सर्वसम्मति से बालेन को अपना लीडर चुना, जिससे वह प्रधानमंत्री पद के लिए आधिकारिक तौर पर योग्य हो गए."
श्रेष्ठ ने कहा कि बालेन को उनके नेतृत्व में नई कैबिनेट बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है. उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट के सदस्यों को शाम तक फाइनल कर दिया जाएगा. बालेन के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह 15 से 18 मंत्रियों के साथ एक छोटा कैबिनेट बना सकते हैं.
राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, शीतल निवास में प्रेसिडेंट ऑफिस में दोपहर 12.34 बजे शुभ समय पर बालेंद्र के शपथ ग्रहण समारोह में हिंदू और बौद्ध धार्मिक परंपराओं का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा. बालेन के करीबी सूत्रों के अनुसार, इस समारोह में बड़े धार्मिक रीति-रिवाज शामिल होंगे, जिसमें सात ब्राह्मण शंखनाद (शंख बजाना), 108 हिंदू बटुकों या युवा ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों या स्वस्ति वाचन और 107 लामाओं द्वारा मंगल वाचन या बौद्ध धर्मग्रंथ का पाठ शामिल है.
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