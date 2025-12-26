बालानंद शर्मा नेपाल के नए विदेश मंत्री नियुक्त
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का यह पांचवां कैबिनेट विस्तार है, जो एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रही हैं.
By PTI
Published : December 26, 2025 at 7:02 PM IST
काठमांडू : लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) बालानंद शर्मा को शुक्रवार को नेपाल का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) में आयोजित कार्यक्रम में शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई.
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा किया गया यह पांचवां मंत्रिमंडल विस्तार है. अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रही कार्की के पास पांच मार्च को आम चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है. शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, कार्की की मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री कार्की, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे.
Newly appointed Foreign Minister Hon. Bala Nanda Sharma assumed the office of the Minister for Foreign Affairs of Nepal today.— MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) December 26, 2025
Officiating Foreign Secretary Mr. Krishna Prasad Dhakal and senior officials warmly welcomed him at the Ministry.
On the occasion, Hon. Minister… pic.twitter.com/rlYty8oriz
‘द काठमांडू पोस्ट’ अखबार की खबर के अनुसार, शर्मा ने माओवादी लड़ाकों को नेपाल सेना में शामिल कराने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वर्ष 2006 में जब तत्कालीन सीपीएन (माओवादी) शांति प्रक्रिया में शामिल हुई, तब शर्मा ने सैन्य एकीकरण के लिए गठित तकनीकी समिति के समन्वयक के रूप में कार्य किया.
खबर के अनुसार, शर्मा ने लगभग 39 वर्ष नेपाल सेना में सेवा की और इस दौरान विभिन्न नेतृत्वकारी पदों पर काम किया. इसके अलावा वे लगभग चार वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय शांति-स्थापना मिशन के तहत तैनात रहे. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 संकट प्रबंधन समिति के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया.
अभी कैबिनेट इस प्रकार है
- सुशीला कार्की: प्रधानमंत्री (रक्षा और पीने के पानी के मंत्रालयों की भी इंचार्ज)
- रमेशोर खनाल: फाइनेंस : वित्त; संघीय मामले और सामान्य प्रशासन
- कुलमन घिसिंग: ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई, भौतिक अवसंरचना और परिवहन, शहरी विकास
- ओम प्रकाश आर्यल: गृह मंत्रालय
- बालानंद शर्मा: विदेश मंत्री
- अनिल कुमार सिन्हा: उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति; कानून, न्याय और संसदीय मामले; संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन
- महाबीर पुन: शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- मदन परियार: कृषि और पशुधन विकास
- जगदीश खरेल: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- डॉ. सुधा शर्मा: स्वास्थ्य एवं जनसंख्या
- बबलू गुप्ता: युवा और खेल
- कुमार इंगम: भूमि प्रबंधन, सहकारी समितियाँ और गरीबी उन्मूलन
- राजेंद्र सिंह भंडारी: श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा
- माधव चौलागैन: वन एवं पर्यावरण
- श्रद्धा श्रेष्ठ: महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक
ये भी पढ़ें- मलेशिया के पूर्व PM नजीब रजाक 1MDB करप्शन स्कैंडल के ट्रायल में दोषी करार