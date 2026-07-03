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अयातुल्ला खामेनेई का ताबूत हत्या वाली जगह पर ले जाया गया: ईरानी मीडिया

आईआरजीसी के अनुसार तेहरान में 4 और 5 जुलाई को होने वाले पब्लिक फेयरवेल में रिकॉर्ड तोड़ 20 मिलियन लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

Ayatollah Khamenei coffin
ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (फाइल फोटो) (IANS)
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By ANI

Published : July 3, 2026 at 10:47 AM IST

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तेहरान: ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पार्थिव शरीर वाले ताबूत को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ उनकी हत्या हुई थी. ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के हवाले से ये खबर दी गई.

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक राजधानी में 4 और 5 जुलाई को होने पब्लिक फेयरवेल में रिकॉर्ड तोड़ 20 मिलियन लोगों के आने की उम्मीद है. इस बीच ईरान सरकार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शोक जताने के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की.

एक्स पर एक पोस्ट में सरकार ने कहा, ' संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अब्बास अराघची से फ़ोन पर बात की, जिसमें ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर शोक जताया और रीजनल- इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेबनान सीजफायर और चल रही बातचीत पर चर्चा की.'

घाना में ईरान के दूतावास ने कहा कि खामेनेई का मानना है कि एक्सट्रीमिज्म देश में नहीं है. इसके स्पॉन्सर हैं, और वे स्पॉन्सर पश्चिमी देशों और जायोनी शासन से आते हैं. पोस्ट में आगे कहा गया, 'ईरान इस हफ़्ते अपने शहीद इमाम को दफना रहा है लेकिन उनके शब्द कायम हैं.'

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अनाउंस किया कि बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 3 जुलाई (शुक्रवार) को ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान जाएंगे.

इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजातबा खामेनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता, पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, ऐसा भारत में मौजूदा लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने बताया.

एक टेलीविजन इंटरव्यू में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के तेहरान कमांड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादेह ने कहा कि सेरेमनी 4 और 5 जुलाई को होगी. इसमें पब्लिक फेयरवेल इवेंट, अंतिम संस्कार की नमाज और एक अंतिम यात्रा शामिल होगी. वह अंतिम संस्कार के इंतजाम की देखरेख करने वाले हेडक्वार्टर के हेड भी हैं.

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हसनजादेह ने कहा कि तेहरान में दो मुख्य समारोह प्लान किए गए हैं, पहले में इमाम खुमैनी ग्रैंड प्रेयर ग्राउंड्स में पब्लिक विदाई और अंतिम संस्कार की नमाज होगी और दूसरे में एक अलग जगह पर अंतिम संस्कार का जुलूस होगा.

आईआरजीसी कमांडर ने कहा कि अधिकारियों ने टेक्निकल असेसमेंट के बाद यह नतीजा निकाला कि तेहरान की कोई भी सड़क उम्मीद के मुताबिक लोगों के आने-जाने के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ही जुलूस का रास्ता इस्तेमाल न करने का फैसला किया है.

इसके बजाय उन्होंने कहा कि जुलूस राजधानी में एक बड़े कॉरिडोर से गुजरेगा, जिसमें लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए समारोह वाले इलाके में गाड़ियों की एंट्री पर रोक होगी. उन्होंने कहा कि ऑर्गनाइजर ने वह जगह फाइनल कर ली है जहाँ मरहूम लीडर का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जबकि नेताओं के परिवार के लिए बैठने की एक खास जगह भी तैयार की गई है.

हसनजादेह के मुताबिक पूरे प्रेयर ग्राउंड में विजिबिलिटी पक्का करने के लिए प्लेटफॉर्म को ऊँची जगह पर रखा गया है. उन्होंने आगे कहा कि 48 घंटे के विदाई समारोह के दौरान ऑफिशियल प्रोग्राम में इंटरनेशनल लेवल पर जाने-माने कुरान पढ़ने वाले, धार्मिक कवि, तारीफ करने वाले और कल्चरल और धार्मिक ग्रुप हिस्सा लेंगे.

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