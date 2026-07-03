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अयातुल्ला खामेनेई का ताबूत हत्या वाली जगह पर ले जाया गया: ईरानी मीडिया

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (फाइल फोटो) ( IANS )

By ANI 3 Min Read

तेहरान: ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पार्थिव शरीर वाले ताबूत को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ उनकी हत्या हुई थी. ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के हवाले से ये खबर दी गई. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक राजधानी में 4 और 5 जुलाई को होने पब्लिक फेयरवेल में रिकॉर्ड तोड़ 20 मिलियन लोगों के आने की उम्मीद है. इस बीच ईरान सरकार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शोक जताने के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की. एक्स पर एक पोस्ट में सरकार ने कहा, ' संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अब्बास अराघची से फ़ोन पर बात की, जिसमें ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर शोक जताया और रीजनल- इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेबनान सीजफायर और चल रही बातचीत पर चर्चा की.' घाना में ईरान के दूतावास ने कहा कि खामेनेई का मानना है कि एक्सट्रीमिज्म देश में नहीं है. इसके स्पॉन्सर हैं, और वे स्पॉन्सर पश्चिमी देशों और जायोनी शासन से आते हैं. पोस्ट में आगे कहा गया, 'ईरान इस हफ़्ते अपने शहीद इमाम को दफना रहा है लेकिन उनके शब्द कायम हैं.' विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अनाउंस किया कि बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 3 जुलाई (शुक्रवार) को ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान जाएंगे. इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजातबा खामेनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता, पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, ऐसा भारत में मौजूदा लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने बताया.