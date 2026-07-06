खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ हिंसक नारे, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'एक झटके में खत्म कर सकते हैं ईरानी नेतृत्व'
तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ी, जहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई.
By ANI
Published : July 6, 2026 at 3:02 PM IST
तेहरान (ईरान): तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मौत की मांग वाले बैनर और प्लेकार्ड ले रखे थे.
कुछ प्रदर्शनकारियों के पास मौजूद पोस्टरों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें थीं, जिन पर हिंसक धमकियां लिखी हुई थीं. गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में अली खामेनेई की मौत हो गई थी.
यूरोन्यूज के अनुसार, रविवार को खामेनेई के पार्थिव शरीर पर नमाज से पहले शोक मनाने वालों को संबोधित करते हुए मोहम्मद रसूली ने भी भड़काऊ भाषण दिया और ट्रंप के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बातें कहीं. यूरोन्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, समारोह के आसपास ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या का समर्थन करने वाले पोस्टर और नारे भी दिखाई दिए.
यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समयानुसार) दावा किया कि वाशिंगटन अगर चाहे तो जीवित बचे ईरानी नेतृत्व को "एक झटके" में खत्म कर सकता है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन ऐसा कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, और वे तेहरान के साथ राजनयिक बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहते हैं.
ट्रंप ने एक्सिओस के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "वे सभी वहां मौजूद हैं. एक झटका और हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा."
ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की अंतिम यात्रा सोमवार सुबह तेहरान में शुरू हुई. प्रेस टीवी के अनुसार, यह अंतिम यात्रा सुबह 6 बजे (स्थानीय समयानुसार) तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला धार्मिक परिसर से शुरू हुई, जहां खामेनेई का पार्थिव शरीर पिछले दो दिनों से अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था.
प्रेस टीवी ने कहा कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मंगलवार को पवित्र शहर कोम में जारी रहेगा. इसके बाद बुधवार को नजफ में इमाम अली (AS) और कर्बला में इमाम हुसैन (AS) व हजरत अब्बास (AS) के पवित्र स्थलों पर शोक यात्राएं निकाली जाएंगी. रिपोर्ट के अनुसार, खामेनेई की वसीयत के मुताबिक, गुरुवार 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा (AS) के पवित्र दरगाह में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
प्रेस टीवी के मुताबिक, शुक्रवार को श्रद्धांजलि देने के लिए रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इराक, ताजिकिस्तान, तुर्की और कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों देशों के प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचे.
इसे भी पढ़ेंः