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ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विवि को गुरुग्राम में परिसर स्थापित और संचालित करने की स्वीकृति मिली

मेलबर्न : विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय को भारत के गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित और संचालित करने की स्वीकृति मिल गई है, जो लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में शैक्षिक साझेदारी का एक हिस्सा है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें भारत में परिसर खोलने के लिए एक और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय को आशय पत्र सौंपना और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) एवं यहां एक तीसरे विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना शामिल है.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की ‘‘बढ़ती मौजूदगी’’ और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने में शैक्षिक साझेदारी के योगदान पर संतोष व्यक्त किया.

तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में एक दिन पहले मेलबर्न पहुंचे मोदी ने यहां प्रधानमंत्री अल्बनीज की मेजबानी में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया.

दोनों नेताओं ने आमने-सामने बातचीत की और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया समग्र रणनीतिक साझेदारी के छह साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर खुशी व्यक्त की.

ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान मोदी के कई निर्णयों में से एक निर्णय विक्टोरिया विश्वविद्यालय को स्वीकृति का पत्र सौंपना है, जिससे उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित एवं उसे संचालित करने की अनुमति मिल गई है.

इसकी वेबसाइट के अनुसार, विक्टोरिया विश्वविद्यालय एक संस्थान के तौर पर 100 से अधिक वर्षों से मेलबर्न के पश्चिमी हिस्से और इसके बाहर के छात्रों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता आ रहा है.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में एक और निर्णय भारत में परिसर खोलने के लिए फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय को आशय पत्र सौंपे जाने का है। इससे यह संस्थान बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित कर सकेगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने ‘‘दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लगातार विस्तार’’ पर भी जोर दिया.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों देश शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करके ‘‘अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध’’ हैं.