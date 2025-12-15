ETV Bharat / international

बॉन्डी मास शूटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया में हथियारों को खरीदने पर सख्त कानून बनेगा

एक जोड़ा शूटिंग के एक दिन बाद, 15 दिसंबर, 2025 को सिडनी के बॉन्डी बीच पर बॉन्डी पैवेलियन के बाहर शूटिंग पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए फूल चढ़ा रहा है. ( AP )

By AFP 2 Min Read

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सोमवार को सख्त गन कानून का प्रस्ताव रखा, जब सिडनी बीच पर एक यहूदी त्योहार को निशाना बनाकर बंदूकधारियों ने 15 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले में एक हमलावर भी मारा गया. कथित हमलावर, एक पिता और बेटे ने रविवार शाम को हनुक्का की शुरुआत के लिए बीच पर जमा भीड़ पर गोलियां चलाईं. पुलिस ने कन्फर्म किया कि 50 साल के पिता के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था, जिनका इस्तेमाल उन्हें लगा कि शूटिंग में किया गया था. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि सख्त गन कानूनों की जरूरत है, जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास कितने फायरआर्म्स हो सकते हैं, इसकी लिमिट भी शामिल है. उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "सरकार जो भी जरूरी एक्शन लेने के लिए तैयार है. इसमें सख्त गन कानूनों की जरूरत भी शामिल है."