बॉन्डी मास शूटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया में हथियारों को खरीदने पर सख्त कानून बनेगा
ऑस्ट्रेलियाई सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी. इसके तहत किसी एक व्यक्ति के पास हो सकने वाले हथियारों की संख्या पर लिमिट लगाना भी शामिल है.
By AFP
Published : December 15, 2025 at 3:10 PM IST
सिडनी (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सोमवार को सख्त गन कानून का प्रस्ताव रखा, जब सिडनी बीच पर एक यहूदी त्योहार को निशाना बनाकर बंदूकधारियों ने 15 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले में एक हमलावर भी मारा गया.
कथित हमलावर, एक पिता और बेटे ने रविवार शाम को हनुक्का की शुरुआत के लिए बीच पर जमा भीड़ पर गोलियां चलाईं. पुलिस ने कन्फर्म किया कि 50 साल के पिता के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था, जिनका इस्तेमाल उन्हें लगा कि शूटिंग में किया गया था.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि सख्त गन कानूनों की जरूरत है, जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास कितने फायरआर्म्स हो सकते हैं, इसकी लिमिट भी शामिल है. उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "सरकार जो भी जरूरी एक्शन लेने के लिए तैयार है. इसमें सख्त गन कानूनों की जरूरत भी शामिल है."
अल्बानीज ने कहा कि वह सोमवार दोपहर को राज्य के प्रीमियर के साथ नेशनल कैबिनेट मीटिंग में इन सुधारों को ले जाएंगे. उन्होंने कहा, "लोग कुछ समय में रेडिकलाइज हो सकते हैं. लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए."
1996 में टूरिस्ट शहर पोर्ट आर्थर में एक अकेले गनमैन द्वारा 35 लोगों को मारने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग बहुत कम हुई है. तथाकथित "पोर्ट आर्थर हत्याकांड" की वजह से बड़े सुधार हुए, जिन्हें लंबे समय तक दुनिया भर में गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया.
इनमें गन बायबैक स्कीम, एक नेशनल फायरआर्म्स रजिस्टर और सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों के मालिकाना हक पर कार्रवाई शामिल थी. अल्बानीज ने कहा कि यह सोचने का समय है कि क्या देश के गन कानूनों को फिर से सख्त करने की जरूरत है. "मैं निश्चित रूप से इसके लिए तैयार हूं."
